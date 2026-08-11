Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 12 Αυγούστου και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου και ώρα 14:00.

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 για κατάταξη με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ και 2ΓΕ/2026 για κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ.

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν υποψήφιοι στην προκήρυξη 1ΓΕ/2026 στους κλάδους ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γκάιντα, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ζουρνάς, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Δωδεκανήσου, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Μακεδονίας, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τούμπα και στην προκήρυξη 2ΓΕ/2026 στον κλάδο ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 12 Αυγούστου και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 50 ευρώ αλλιώς η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.