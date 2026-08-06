Ο «κόφτης» λειτουργεί ως φίλτρο συμμετοχής, ώστε η διαδικασία να αφορά μόνο τους υποψηφίους που έχουν δικαίωμα διορισμού βάσει των ενεργών πινάκων του ΑΣΕΠ.

Συνεχίζεται η υποβολή δήλωσης περιοχών στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σε σχολεία όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών διορισμού έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σημειωτέον οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) εδώ.

Όπως εξηγεί στο Dnews ο δάσκαλος και μέλος του ΣΕΠΕ Σερρών Βασίλης Γραβάνης αρκετοί εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης καθώς υπάρχει «κόφτης» στο σύστημα για το ποιοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη διαδικασία διορισμών. Μάλιστα όπως ξεκαθαρίζει η αίτηση για μόνιμο διορισμό υποβάλλεται από τους εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους ισχύοντες πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα τονίζει ότι «Οι διορισμοί που γίνονται τώρα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους πίνακες του 2023, οι οποίοι έχουν τριετή ισχύ και αυτή είναι η τελευταία διαδικασία μόνιμων διορισμών που θα γίνει από αυτούς. Επομένως, όσοι δεν είναι ενταγμένοι στους πίνακες του 2023 δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού, ακόμη κι αν έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για τους νέους πίνακες του 2026 και περιμένουν την έκδοσή τους.Οι νέοι πίνακες του 2026, όταν δημοσιευθούν, θα έχουν επίσης τριετή ισχύ και από αυτούς θα πραγματοποιούνται τόσο οι προσλήψεις αναπληρωτών όσο και οι επόμενοι μόνιμοι διορισμοί. Με λίγα λόγια, αν έκανες για πρώτη φορά φέτος αίτηση για ένταξη στους νέους πίνακες, είναι φυσιολογικό να μην μπορείς να υποβάλεις αίτηση για τους διορισμούς που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή, γιατί δεν συμμετέχεις στους πίνακες του 2023»

Μόνιμοι διορισμοί 2026: Ποιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση

όσοι δεν είναι ενταγμένοι στους πίνακες κατάταξης που χρησιμοποιούνται για τους διορισμούς,

όσοι υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στους νέους πίνακες αλλά αυτοί δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί για τη διαδικασία διορισμών,

όσοι περιμένουν την έκδοση των νέων πινάκων και θεωρούν ότι μπορούν ήδη να συμμετάσχουν στους τρέχοντες διορισμούς.