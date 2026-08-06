Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ενόψει της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου στις 20/08.

Την απαγόρευση του κυνηγιού στις πυρόπληκτες περιοχές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές ζητάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή την κυνηγετική περίοδο που θα ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν καεί περίπου 300.000 στρέμματα σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί εκτεταμένη καταστροφή της βλάστησης και των φυσικών οικοτόπων πολλών ειδών της άγριας πανίδας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η έναρξη της κυνηγετικής περιόδου δεν λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, η ΕΛΑΣ ζητά να απαγορευθεί άμεσα το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις, αλλά και στις όμορες περιοχές, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν καταφύγιο για τα ζώα που επέζησαν από τις πυρκαγιές.

Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εκδώσουν και να δημοσιοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τους σχετικούς χάρτες, στους οποίους θα αποτυπώνονται με σαφήνεια οι ζώνες όπου θα ισχύει η απαγόρευση της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τονίζει ότι η προστασία της άγριας ζωής αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι δασικές πυρκαγιές έχουν επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα της χώρας.