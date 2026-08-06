Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Τουλάχιστον 58 στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης έχασαν τη ζωή τους έπειτα από συντονισμένες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό τμήμα της χώρας, βυθίζοντας τη χώρα σε νέους κύκλους έντασης.

Όπως μεταδίδει το BBC, πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν στρατόπεδα των Δυνάμεων Έκτακτης Ανάγκης στις περιοχές αλ Ρουουάικ της επαρχίας Μαρίμπ και αλ Αμπρ της επαρχίας Χαντραμάουτ.

Ο υπουργός Υγείας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, Κάσιμ Μπαχιμπάχ, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «ύπουλη» και υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν η αποσταθεροποίηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη χώρα. Δεν ανακοίνωσε, ωστόσο, επίσημο αριθμό θυμάτων.

{https://x.com/sentdefender/status/2085360046762873222}

Από την πλευρά τους, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι στόχευσαν «μεγάλες συγκεντρώσεις σαουδαραβικών στρατιωτικών δυνάμεων» που, σύμφωνα με τους ίδιους, προετοιμάζονταν για νέα στρατιωτική επιχείρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση ούτε από τη Σαουδική Αραβία ούτε από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικό συνασπισμό που στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αμερικανική αποστολή στην Υεμένη καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις, κάνοντας λόγο για «δειλή ενέργεια» και χαρακτηρίζοντάς τες ακόμη ένα δείγμα της τρομοκρατικής δράσης των Χούθι σε βάρος του λαού της Υεμένης.

{https://x.com/USEmbassyYemen/status/2085368897994166305}

Κλιμακώνεται ξανά η ένταση

Η Υεμένη παραμένει βυθισμένη στον εμφύλιο πόλεμο από το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά, ανατρέποντας την κυβέρνηση. Έναν χρόνο αργότερα, η Σαουδική Αραβία και σύμμαχοί της παρενέβησαν στρατιωτικά με στόχο την αποκατάσταση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 150.000 ανθρώπων, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ περισσότεροι από 22 εκατομμύρια πολίτες χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, καθιστώντας την Υεμένη μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Παρότι από το 2022 ίσχυε μια άτυπη εκεχειρία που είχε περιορίσει σημαντικά τις εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται νέα κλιμάκωση.

Οι Χούθι έχουν ανακοινώσει «ναυτικό εμπάργκο» κατά της Σαουδικής Αραβίας και έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον αεροδρομίων, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι ενέργειές της αποτελούν απάντηση στον αποκλεισμό λιμανιών και αεροδρομίων στις περιοχές που ελέγχει, καθώς και σε αεροπορικό πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά, για το οποίο αποδίδει την ευθύνη στη Σαουδική Αραβία.