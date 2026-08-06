Η τρέχουσα επιδημία θεωρείται ήδη η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Έμπολα

Εντείνεται η ανησυχία γύρω από την έξαρση της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ιός να έχει παρουσιάσει μεταλλάξεις, τη στιγμή που τα κρούσματα ξεπερνούν τα 4.000.

Όπως ανακοίνωσε ο αφρικανικός οργανισμός δημόσιας υγείας, η αντιμετώπιση της κρίσης πλέον χρειάζεται νέους χειρισμούς, καθώς θα ληφθούν νέα μέτρα, ενώ δεν αποκλείεται η επιχείρηση εντοπισμού κρουσμάτων ακόμη και από «σπίτι σε σπίτι».

Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα και καταγράφηκε για πρώτη φορά στις 15 Μαΐου. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μετάδοση ενδέχεται να είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πιθανώς από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εθνικού ινστιτούτου δημόσιας υγείας της χώρας, έως τις 4 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 3.973 περιστατικά και 1.801 θάνατοι. Ο επικεφαλής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC), Ζαν Κασέγια, ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων έχει πλέον ξεπεράσει τις 4.000 περιπτώσεις.

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Η επιδημία θεωρείται ήδη η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Έμπολα. Σε σύγκριση με την έξαρση στη Δυτική Αφρική την περίοδο 2014-2018, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι οκταπλάσιος και οι θάνατοι εξαπλάσιοι στο ίδιο χρονικό σημείο της εξέλιξης της νόσου.

Έρευνες για πιθανή μετάλλαξη του ιού

Ο Ζαν Κασέγια δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, και ότι σχεδιάζονται νέες μελέτες για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια επιπλέον παράμετρος που εξηγεί τη σοβαρότητα της επιδημίας ή αν ο ιός έχει υποστεί μετάλλαξη.

«Η σοβαρότητα αυτής της έξαρσης του στελέχους Bundibugyo είναι πρωτοφανής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περισσότεροι από τα δύο τρίτα των θανάτων σημειώνονται εκτός των οργανωμένων θεραπευτικών κέντρων, μέσα στις κοινότητες.

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Σε μονάδα θεραπείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι, το 90% των ασθενών που εισάγονται δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στις λίστες επαφών γνωστών κρουσμάτων, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει σημαντική αθέατη μετάδοση του ιού.

Παράλληλα, οι αρχές αναγνωρίζουν ότι η διαδικασία ιχνηλάτησης επαφών παραμένει ανεπαρκής. Για κάθε ασθενή εντοπίζονται κατά μέσο όρο μόλις 10 επαφές, ενώ ο αναμενόμενος αριθμός θα έπρεπε να είναι περίπου 40.

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν αλλαγή στρατηγικής, με στόχο να περάσουν από την απλή παρακολούθηση επαφών στην ενεργή αναζήτηση νέων κρουσμάτων.

Όπως δήλωσε ο Γουεσάμ Μανκουλά, επικεφαλής ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Africa CDC, οι εργαζόμενοι υγείας θα επισκέπτονται κοινότητες και νοικοκυριά για να εντοπίζουν ανθρώπους με συμπτώματα που σχετίζονται με τον Έμπολα.

{https://x.com/AfricaCDC/status/2084643437635072398}

Η νέα προσέγγιση θα βασίζεται περισσότερο στις τοπικές κοινότητες, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και στην ενίσχυση της παρουσίας στις κατασκηνώσεις εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση.

Στη «μάχη» εμβόλια και αντιικές θεραπείες

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι εξετάζουν τη χρήση του αντιικού φαρμάκου remdesivir σε ασθενείς μέσω ειδικής διαδικασίας.

Παράλληλα, θα ξεκινήσουν μελέτες για το εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο Ervebo, το οποίο έχει εγκριθεί για διαφορετικό στέλεχος του Έμπολα. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, άτομα που είχαν λάβει το συγκεκριμένο εμβόλιο εμφάνισαν ηπιότερη νόσο και δεν καταγράφηκαν θάνατοι μεταξύ τους.

Ο ερευνητής του Africa CDC, Πλασίντ Μμπάλα Κινγκεμπένι, τόνισε ότι τα κλασικά μέτρα δημόσιας υγείας δεν αρκούν πλέον από μόνα τους για τον γρήγορο περιορισμό της επιδημίας.

Η επιδημία έχει επίκεντρο την επαρχία Ιτούρι, που πλήττεται από συγκρούσεις και διαθέτει σημαντική μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ έχει επεκταθεί και στις επαρχίες Βόρειο Κίβου, Νότιο Κίβου, Haut-Uele και Τσοπό.

Στη γειτονική Ουγκάντα είχαν καταγραφεί 20 κρούσματα, όμως οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να περιορίσουν την εξάπλωση.