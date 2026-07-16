Αυτό είναι μόλις το πέμπτο αφρικανικό είδος πιθήκου που ανακαλύφθηκε τα τελευταία 75 χρόνια.

Ένα νέος είδος πιθήκου με χαρακτηριστικά ροζ- πορτοκαλί χείλη και μαύρο πρόσωπο ανακαλύφθηκε στο Κονγκό.

Το νέο είδος πιθήκου ζει στα δάση της Δημοκρατίας του Κονγκό, εντοπίστηκε και φωτογραφήθηκε να κρύβεται σε ένα ψηλό δέντρο βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του εθνικού Πάρκου Lomami, στα κέντρο- ανατολικά της χώρας.

Ειδικοί είχαν δει για πρώτη φορά το άγνωστο είδος το 2008 αλλά είχαν καταφέρει να απεικονίσουν μόνο μία θολή φωτογραφία. Σχεδόν 10 χρόνια μετά μία διεθνής ομάδα επιβεβαίωσε ότι αυτό το σπάνιο και άγνωστο τότε είδος που είχαν δει οι ειδικοί ήταν αυτό που φωτογράφησαν τώρα στο τροπικό δάσος.

Αυτό είναι μόλις το πέμπτο αφρικανικό είδος πιθήκου που ανακαλύφθηκε τα τελευταία 75 χρόνια. Ο Junior Amboko, μεταπτυχιακός φοιτητής στο πανεπιστήμιο Atlantic της Φλόριντα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έρευνα. Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο PLoS One. Ο Amboko είπε στο BBC News ότι το συναίσθημα ήταν απίστευτο, «να κοιτάς το πρόσωπο ενός ζώου που ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν την ύπαρξή του. Η ανακάλυψη ενός νέου είδους σημαίνει την επίσημη καταγραφή και επιβεβαίωση ότι το είδος αυτό έχει εξελιχθεί ώστε να είναι γενετικά διακριτό. Ορισμένοι ντόπιοι γνώριζαν ήδη την ύπαρξή του και αναφερόταν σε αυτό ως «Likweli».

{https://www.instagram.com/p/Da2GZhpjb7M/?hl=el&img_index=1}

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Αλλά ο Amboko είπε ότι οι πίθηκοι αυτοί είναι αρκετά ντροπαλοίκαι και έχουν την τάση να κρύβονται στα κλαδιά των ψηλών δέντρων μέσα στο τροπικό δάσος.

«Ως μέρος της έρευνας, λάβαμε μαρτυρίες από ανθρώπους που κατοικούν σε 52 χωριά κοντά στην περιοχή που χουν οι πίθηκοι. Και μόλις 8 άτομα ετουν είχαν δει» είπε.

Οι Colombus congoensis

Η ερευνητική ομάδα, από το Κονγκό, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, βάπτισαν το νέο αυτό είδος «Colobus congoensis» ως αναγνώριση της φυσικής του κατοικίας.

Ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των πιθήκων κολόμπους. Πρόκειται για πολύ σημαντικούς αφρικανικούς πιθήκους που δεν έχουν αντίχειρες, εξήγησε η καθηγήτρια Kate Detwiler από το πανεπιστήμιο Atlantic. ««Είναι αυτά τα φυτοφάγα ζώα που αποτελούν κρίσιμο μέρος του οικοσυστήματος. Πιστεύουμε ότι έχουν μεγάλη σχέση με την επεξεργασία των σπόρων και τη βλάστηση στο δάσος» πρόσθεσε.

Η καθηγήτρια Detwiler εικάζει ότι τα ασυνήθιστα, φωτεινά σημάδια στο πρόσωπό τους ενδέχεται να είναι ένα οπτικό σημάδι για τα άλλα ζώα, ίσως ελκυστικό για το αρσενικό ή μπορεί να είναι και μία ένδειξη ότι επιτρέπει στα ζώα να αναγνωρίσουν το ένα το άλλο.

Οι πίθηκοι έχουν επίσης ένα χαρακτηριστικό ήχο. Συχνά τους ακούς αλλά δεν τους βλέπεις είπε ο Amboko. Πιστεύουν ότι τα ζώα είναι σπάνια και περιορισμένα σε μία περιοχή του δάσους όπου μπορούν να βρουν το φαγητό και το οικοσύστημα, που χρειάζονται.

Ωστόσο κυνηγούν τους πιθήκους για το κρέας τους συνεπώς οι ερευνητές ελπίζουν πως τώρα που ο Colobus congoensis κατηγοριοποιείται ως διακριτό είδος μπορεί να προστατευτεί επίσημα.

Με πληροφορίες του BBC