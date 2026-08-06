Τα «Πρέσπεια 2026» θα διεξαχθούν από 24 έως και 29 Αυγούστου.

Μουσική, ποίηση, παράδοση και γαστρονομία συναντώνται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ «Πρέσπεια», που φέτος θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 29 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, όπως παρουσιάστηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της διοργάνωσης Γιώργο Λιάνη, ξεκινά τη Δευτέρα 24 Αυγούστου με ένα Γαστρονομικό Συμπόσιο στο Νέο Πάρκο Φλώρινας, που εστιάζει στις γεύσεις της Ελλάδας και βαλκανικών χωρών (Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία) και όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γευτεί παραδοσιακά φαγητά παρασκευασμένα με τοπικά προϊόντα.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου θα παρουσιαστεί η ποιητική συλλογή του Φλωρινιώτη ποιητή Θανάση Γερμανίδη. Τα ποιήματα θα απαγγείλουν, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Κωστάλας και ο Γιώργος Λιάνης. «Η Φλώρινα τιμά έναν δικό της άνθρωπο, πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό θα συνεχιστεί», ανέφερε ο κ. Λιάνης.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση της διοργάνωσης στον Άγιο Αχίλλειο, μία συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου με αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, υπό τον τίτλο «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω». Μαζί της θα εμφανιστεί ο καλλιτέχνης Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα ακολουθήσει η μουσική παράσταση με τίτλο «Τυχερό Αστέρι» από τη στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμύνταιο και θα συμμετέχουν, επίσης, η ερμηνεύτρια Δήμητρα Σελεμίδου και η «μπάντα της Φλώρινας» των αδελφών Βαλκάνη.

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Η αυλαία στα «Πρέσπεια 2026» θα πέσει το Σάββατο 29 Αυγούστου με μία συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου, που θα διεξαχθεί στο Νέο Πάρκο της Φλώρινας.

Ο κ. Λιάνης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, επισήμανε ότι τα «Πρέσπεια» δεν είναι απλώς τοπικές εκδηλώσεις της Φλώρινας και των Πρεσπών, αλλά εθνικές εκδηλώσεις, κάτι που, όπως σημείωσε, «αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στα 37 χρόνια του θεσμού έχουν παρευρεθεί στις εκδηλώσεις όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί της χώρας, ο πατριάρχης, αρχιεπίσκοποι, καθώς και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, κάτι που δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο ελληνικό φεστιβάλ». Πρόσθεσε δε ότι τα «Πρέσπεια» λειτουργούν ως μια πύλη πολιτισμού, τουρισμού και οικονομικής ανάπτυξης για τα Βαλκάνια, ενώ ο θεσμός αποτελεί σύμβολο ομόνοιας και ενότητας, υπερβαίνοντας κομματικές ή προσωπικές διαφορές. «Οι Πρέσπες περιγράφονται ως ειρηνοφόρος περιοχή, που παρά τα ιστορικά τραύματα του παρελθόντος, επιδιώκει να προχωρήσει μπροστά», επισήμανε.