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2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο απολογισμός της έκρηξης στη Συρία.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (06/08) στο προάστιο Τζαραμάνα της Δαμασκού με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και 13 τραυματίες, σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση Ekhbariya.

Η έκρηξη έγινε όταν μηχανισμός πυροδοτήθηκε στο εσωτερικό μίνι βαν, προκαλώντας χάος. Μέχρι στιγμής οι Αρχές της Συρίας δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

{https://x.com/Breaking911/status/2085420243963273348}

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών και οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν δώσει αριθμό νεκρών και τραυματιών, ενώ καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει ευθύνη για το συμβάν.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, με όλα τα σενάρια να είναι πιθανά γύρω από την έκρηξη.