Έχει δίκιο η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της για την είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridian στο έργο και τους – νέους - κυβερνητικούς πανηγυρισμούς!
Ας σημειώσουμε αυτά που αναφέρει:
-Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να πανηγυρίζει σήμερα όταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου παραμένει παγωμένο λόγω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην Κάσο.
-Όσο θετική εξέλιξη και να αποτελεί η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή της γαλλικής Nexans ως κατασκευαστή-αναδόχου ουδόλως βοήθησε στο ξεπάγωμα του έργου εδώ και ένα χρόνο.
-Ούτε η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας, ούτε η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, ούτε το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ συνέβαλλαν στο να ξεκολλήσει το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου απέναντι στις τουρκικές απειλές, διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν διαθέτει στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος απέναντι στην Τουρκία και τις προκλήσεις της.
-Στο πλαίσιο αυτό, το λιγότερο που πρέπει επιτέλους να παρουσιάσει η Κυβέρνηση είναι ένα ξεκάθαρο πλάνο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και με ευρωπαϊκές και γαλλικές εγγυήσεις.
Αυτά αναφέρει η Αμαλίας.
Να σημειώσουμε και κάτι ακόμα: Το όλο κλίμα αποτελεί ομολογία, έστω και έμμεση, ότι το καλώδιο δεν προχωράει γιατί η Αθήνα φοβάται τις αντιδράσεις της Τουρκίας!
Β.Σκ.