Ήδη υπάρχει γαλλική εταιρία ως κατασκευαστής ανάδοχος και δεν βοήθησε - Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο;

Έχει δίκιο η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της για την είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridian στο έργο και τους – νέους - κυβερνητικούς πανηγυρισμούς!

Ας σημειώσουμε αυτά που αναφέρει:

-Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να πανηγυρίζει σήμερα όταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου παραμένει παγωμένο λόγω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην Κάσο.

-Όσο θετική εξέλιξη και να αποτελεί η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή της γαλλικής Nexans ως κατασκευαστή-αναδόχου ουδόλως βοήθησε στο ξεπάγωμα του έργου εδώ και ένα χρόνο.

-Ούτε η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας, ούτε η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, ούτε το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ συνέβαλλαν στο να ξεκολλήσει το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου απέναντι στις τουρκικές απειλές, διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν διαθέτει στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος απέναντι στην Τουρκία και τις προκλήσεις της.

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-Στο πλαίσιο αυτό, το λιγότερο που πρέπει επιτέλους να παρουσιάσει η Κυβέρνηση είναι ένα ξεκάθαρο πλάνο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και με ευρωπαϊκές και γαλλικές εγγυήσεις.

Αυτά αναφέρει η Αμαλίας.

Να σημειώσουμε και κάτι ακόμα: Το όλο κλίμα αποτελεί ομολογία, έστω και έμμεση, ότι το καλώδιο δεν προχωράει γιατί η Αθήνα φοβάται τις αντιδράσεις της Τουρκίας!

Β.Σκ.