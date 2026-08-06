Ο Ντέμης Χασάμπης εξήγησε στους εργαζομένους της DeepMind ότι η αποχώρησή του από την καθημερινή διοίκηση θα του επιτρέψει να επικεντρωθεί σε μεγαλύτερα ζητήματα γύρω από το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ντέμης Χασάμπης αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της DeepMind κι αναλαμβάνει πλέον τη θέση του προέδρου, καθώς και τον ρόλο του Chief Scientist της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google.

Η ανακοίνωση ήρθε μόλις λίγα λεπτά μετά την είδηση ότι ο Τζεφ Ντιν, ένα ακόμα κορυφαίο στέλεχος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αποχωρεί από την εταιρεία για να ιδρύσει μια νέα startup μαζί με τρεις άλλους ανώτερους ερευνητές της Google.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, οι διοικητικές αυτές ανακατατάξεις αντικατοπτρίζουν μια δραματική αλλαγή στην κορυφή της διοίκησης, σε μια περίοδο που αυξάνεται ο προβληματισμός γύρω από τις τεράστιες επενδύσεις του τεχνολογικού κλάδου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ανακατατάξεις εγείρουν, ωστόσο, κι ερωτήματα σχετικά με την εμπιστοσύνη της ίδιας της εταιρείας στην αναπτυξιακή της στρατηγική, καθώς, αν και η Google, υπό την ερευνητική καθοδήγηση του Ντιν, ανέπτυξε ορισμένες από τις θεμελιώδεις τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρία βρέθηκε απροετοίμαστη στα τέλη του 2022, όταν η OpenAI παρουσίασε το ChatGPT πυροδοτώντας την παγκόσμια άνθηση του κλάδου.

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Έκτοτε ο αμερικανικός κολοσσός προχώρησε σε εκτεταμένη αναδιοργάνωση ακόμη και της αρχικής σελίδας αναζήτησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Το 2023 συγχώνευσε τα δύο ερευνητικά της εργαστήρια - τη Google Brain στη Σίλικον Βάλεϊ και τη DeepMind στο Λονδίνο - σε μία ενιαία ομάδα υπό την ηγεσία του Χασάμπης, ενώ τα τελευταία χρόνια ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Γκριν, ανέλαβε επίσης ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας.

Ο ίδιος ο Χασάμπης έγραψε για τον νέο του ρόλο: «Εργάζομαι με στόχο την επίτευξη της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI) σε όλη μου τη ζωή. Καθώς εισερχόμαστε σε αυτή την κομβική στιγμή, αναλαμβάνω έναν νέο ρόλο ως Πρόεδρος της Google DeepMind και Chief Scientist της Alphabet. Αυτό θα μου επιτρέψει να εστιάσω στη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την επιτάχυνση των επιστημονικών ανακαλύψεων, εμβαθύνοντας παράλληλα μέσω της εργασίας μου στην Isomorphic Labs στην καταπολέμηση τυχόν "παρενεργειών"».

{https://x.com/demishassabis/status/2085034334914769203}

Ο οραματιστής που άλλαξε τον χάρτη της AI

Υπό την καθοδήγηση του Ντέμη Χασάμπη, η βρετανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepMind εξελίχθηκε από μια φιλόδοξη startup σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό, επαναστατώντας όχι μόνο στον τομέα της πληροφορικής, αλλά και στην επιστημονική έρευνα.

Το 2016 το σύστημα AlphaGo της DeepMind νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Lee Sedol στο παιχνίδι Go - ένα επίτευγμα που πολλοί ειδικοί θεωρούσαν ότι απείχε ακόμη δεκαετίες. Στη συνέχεια, η εταιρεία έφερε επανάσταση στη βιολογία με το AlphaFold, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ικανό να προβλέπει την τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών με αδιανόητη μέχρι τότε ακρίβεια, επιταχύνοντας τη βιοϊατρική έρευνα παγκοσμίως.

Για την ανακάλυψη αυτή, ο Χασάμπης τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 2024, αναδεικνύοντας την τεχνητή νοημοσύνη όχι απλώς ως ένα υπολογιστικό εργαλείο, αλλά ως ένα μετασχηματιστικό επιστημονικό μέσο με βαθιές επιπτώσεις στην ιατρική και τις επιστήμες της ζωής.

Σήμερα, μέσω της εταιρείας Isomorphic Labs, ο Χασάμπης αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας: τη δραστική επιτάχυνση της ανακάλυψης νέων φαρμάκων. Ο διορισμός του στη θέση του επικεφαλής επιστήμονα (Chief Scientist) της Alphabet εδραιώνει τη θέση του ως μίας από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες παγκοσμίως στη διαμόρφωση του μέλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς έφτασε στο τιμόνι της Google DeepMind

Ο Χασάμπης γεννήθηκε στο Λονδίνο. Ο πατέρας του είναι ελληνοκυπριακής καταγωγής, ενώ η μητέρα του κινεζικής καταγωγής με προέλευση από τη Σιγκαπούρη. Μεγάλωσε στην περιοχή του Ηστ Φίντσλεϋ στο βόρειο Λονδίνο και ήδη από την παιδική ηλικία ήταν εξαιρετικός σκακιστής, κατέχοντας τον βαθμό του μαιτρ στην ηλικία των 13 ετών με βαθμολογία Έλο 2300.

Ολοκλήρωσε το σχολείο στην ηλικία των 16 ετών, και σύντομα έπειτα εργάστηκε ως προγραμματιστής παιχνιδιών στην εταιρεία Bullfrog Productions, στα παιχνίδια Syndicate και Theme Park. Κατόπιν απέκτησε το πτυχίο του στην επιστήμη υπολογιστών από το πανεπιστήμιο του Καίμπρητζ με διάκριση, και για την επόμενη δεκαετία συνέχισε να εργάζεται ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Το 2009 συνέχισε τις σπουδές του για διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου στην γνωσιακή νευροεπιστήμη, με θέμα έρευνας τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προκύψουν από τις διαδικασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Το 2010 ο Χασάμπης μαζί με τους Σέιν Λεγκ και τον Μουσταφά Σουλεϊμάν ίδρυσαν από κοινού την εταιρεία DeepMind στο Λονδίνο. Ο Χασάμπης και ο Σουλεϊμάν ήταν φίλοι από την παιδική ηλικία, ενώ με τον Λεγκ γνωρίστηκε κατά την εποχή που έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου.