Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων φέρεται να υποστηρίζει πως ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 38χρονη Βρετανίδα Λιζα Ρος και έβαλε τη σορό της σε βαλίτσα, κρύβοντάς την σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να πει λέξη στην ανακρίτρια, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής και επιφυλάχθηκε να μιλήσει μόλις ολοκληρωθεί η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Ο 26χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων φέρεται να υποστηρίζει πως ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και για αυτό θα περιμένει προτού απαντήσει σε όσα του αποδίδονται. Θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία.

Παράλληλα, ο συνήγορος του 26χρονου υπέβαλε αίτημα για να διαβιβαστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

«Κλειδί» για την ταυτοποίηση του 26χρονου, ήταν το περιεχόμενο του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας στο οποίο φέρεται να καταγράφεται να αποχωρεί από το διαμέρισμα όπου διέμενε η 38χρονη κρατώντας μία βαλίτσα και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο στο οποίο βρέθηκε αργότερα η σορός της.

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Σε άλλο σημείο του υλικού εμφανίζεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, να μεταφέρει και ένα μπλε σακίδιο ενώ λίγα λεπτά αργότερα φεύγει, χωρίς να έχει μαζί του τίποτα.

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Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι «Paraschis – Erdas και Συνεργάτες» που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της Elisabeth Ross αναφέρουν πως «με σεβασμό προς την οικογένεια της θανούσας και ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον κατηγορούμενο, δικαιώματα του οποίου έχουν παραβιασθεί όλες αυτές τις ημέρες μέσω διαρροών στοιχείων και εγγράφων της δικογραφίας, κυριότερα δε του αυτού τεκμηρίου της αθωότητάς του, δέον όπως αναφέρουμε τα κάτωθι.

»Προς αποκατάσταση της αλήθειας, κατά την απολογία του ο εντολέας μας άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, εν αναμονεί να εγχειρισθούν εντός της δικογραφίας η ιατροδικαστική έκθεση και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της θανούσας. Υπέβαλε, ομοίως, αιτήματα να εγχειρισθούν έγγραφα εντός της δικογραφίας μέσω της δικαστικής συνδρομής που αφορούν την θανούσα και σχετίζονται με ευρήματα που προέκυψαν από τα προσωπικά της είδη. Σημειωτέον ότι από την εξέταση της θανούσας κατά την ανεύρεση της δεν έχει υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός κατ απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε εμφανής αιτία θανάτου.

»Η στάση του απέναντι στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεν αποτέλεσε στάσης άρνησης αλλ' αντιθέτως επιφύλαξης, ώστε να απολογηθεί πλήρως με την συμπλήρωση του φακέλου με τα άνω ουσιώδη έγγραφα, τα οποία δεν αναζητήθηκαν από τις προανακριτικές αρχές και με μόνη στόχευση την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και για τις δύο πλευρές».