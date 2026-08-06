Νέα εποχή για τον Λευκό Πύργο, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας μέχρι τον Νοέμβριο.

Μια σημαντική αλλαγή που αναμένεται να διευκολύνει τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης τίθεται σε εφαρμογή από τις 8 Αυγούστου, καθώς ο Λευκός Πύργος θα παραμένει ανοιχτός για περισσότερες ώρες.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του εμβληματικού μνημείου έως τις 21:00 καθημερινά, με το νέο πρόγραμμα να ισχύει από τις 8 Αυγούστου έως και την 1η Νοεμβρίου 2026. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία του Λευκού Πύργου και τη μόνιμη έκθεσή του και κατά τις απογευματινές ώρες, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες σύμφωνα με το Parallaximag.gr.

Χρήσιμες Πληροφορίες Διεύθυνση: Λεωφόρος Νίκης 54013, Θεσσαλονίκη Μετακίνηση: Με τα πόδια: 13 λεπτά από την Πλατεία Αριστοτέλους | Με μετρό: Γραμμή 1, έξοδος στο σταθμό «Σιντριβάνι» |

Με λεωφορείο: Από οδό Παύλου Μελά: Γραμμές 03Κ, 05, 05Α, 06, 15, 33, 39, 39Α, 45Υ, αποβίβαση στη στάση «Λευκός Πύργος», Από οδό Εθνικής Αμύνης: Γραμμές 11, 11Β, αποβίβαση στη στάση «Εθνικής Αμύνης»,

Από Λεωφόρο Νίκης: Γραμμή 50, αποβίβαση στη στάση «Λευκός Πύργος», Από οδό Νικ. Γερμανού: Γραμμές 11, 11Β, 12, 15, 39, 39Α, αποβίβαση στη στάση «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών» | Με αυτοκίνητο: 3 λεπτά από την Πλατεία Αριστοτέλους

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Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινή περίοδος: 01 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου (Δευτέρα έως Κυριακή: 08:30 – 15:30) | Θερινή περίοδος: 01 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου (Δευτέρα έως Κυριακή: 08:00 – 21:00).

Η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως 20 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου. Εισιτήρια: 8€ Κανονικό, 4€ Μειωμένο (ηλεκτρονικά εισιτήρια εδώ) Η είσοδος για όλους τους επισκέπτες του μουσείου είναι ελεύθερη τις ακόλουθες ημέρες: 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη), 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς), 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) Πρόσβαση για ΑμεΑ: Άτομα με κινητικά προβλήματα μπορούν να ξεναγηθούν εικονικά στους πληροφοριακούς σταθμούς του ισογείου. Ο περιορισμένος χώρος και η εσωτερική διαμόρφωση του μνημείου, καθώς και η ανάγκη διατήρησης σταθερών κλιματικών συνθηκών επιβάλλουν ορισμένο αριθμό επισκεπτών ταυτόχρονα, με ανώτατο όριο τα 70 άτομα, και δεν επιτρέπουν τη λειτουργία βασικών υποδομών, όπως τουαλέτες, αναψυκτήριο, βεστιάριο και φύλαξη αποσκευών. Στην πλατεία Λευκού Πύργου, ωστόσο, λειτουργούν δημοτικές τουαλέτες με είσοδο 1€, ενώ υπάρχει και δημόσια βρύση.