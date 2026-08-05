Ο κ. Μητσοτάκης δεν διαθέτει στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος απέναντι στην Τουρκία και τις προκλήσεις της, σχολιάζει σχετικά η ΕΛΑΣ.

Να μην πανηγυρίζει για έργο που έχει παγώσει εδώ και έναν χρόνο καλεί την κυβέρνηση με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε ανακοίνωσή του ρωτάει «Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο του καλωδίου;».

Χαρακτηρίζει «απαράδεκτο η κυβέρνηση να πανηγυρίζει σήμερα όταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου παραμένει παγωμένο λόγω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην Κάσο.

»Όσο θετική εξέλιξη και να αποτελεί η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή της γαλλικής Nexans ως κατασκευαστή - αναδόχου ουδόλως βοήθησε στο ξεπάγωμα του έργου εδώ και ένα χρόνο».

Η ΕΛΑΣ προσθέτει ακόμα στην ανακοίνωσή της πως «ούτε η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας, ούτε η αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας, ούτε το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ συνέβαλλαν στο να ξεκολλήσει το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου απέναντι στις τουρκικές απειλές, διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν διαθέτει στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος απέναντι στην Τουρκία και τις προκλήσεις της».

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Στο πλαίσιο αυτό, καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΛΑΣ, «το λιγότερο που πρέπει επιτέλους να παρουσιάσει η Κυβέρνηση είναι ένα ξεκάθαρο πλάνο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και με ευρωπαϊκές και γαλλικές εγγυήσεις».