Οι έξι προτάσεις της ΕΛΑΣ για ένα μόνιμο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης που αφορά στα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

«Η πρόληψη δεν εξαντλείται όμως ούτε στην υπογειοποίηση καλωδίων. Απαιτείται άμεσα ένα μόνιμο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης που αφορά στα δίκτυα ηλεκτροδότησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και του Τομέα Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΕΛΑΣ και καταθέτει έξι προτάσεις

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εκφράζουμε εκ νέου την οδύνη και τη συμπαράστασή μας προς τους ανθρώπους της Κρήτης, της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας για τη μεγάλη καταστροφή, καθώς και τον απόλυτο σεβασμό μας προς τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που έδωσαν και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Καθ' όλη τη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων επιλέξαμε συνειδητά να μη συμβάλουμε σε μια δημόσια αντιπαράθεση για την απόδοση ευθυνών. Ωστόσο, οφείλουμε να θέσουμε με έμφαση ορισμένα κρίσιμα ζητήματα στη δημόσια συζήτηση υπόψη των πολιτών.

Η κλιματική κρίση επιταχύνεται και οι συνέπειές της γίνονται ολοένα πιο έντονες. Η απανθρακοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελούν αναγκαία επιλογή. Η κλιματική κρίση όμως δεν μπορεί να είναι άλλοθι για την αναποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση των πυρκαγιών. Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί εθνική και ευρωπαϊκή επιλογή. Η μετάβαση όμως αυτή δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών ούτε της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Απαιτείται ασφαλής σχεδιασμός, περιβαλλοντική συμμόρφωση και αποτελεσματική θωράκιση των υποδομών. Χρειαζόμαστε ενεργειακές υποδομές που να σχεδιάζονται και να λειτουργούν με αυστηρές περιβαλλοντικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα μας οφείλονται σε ανθρωπογενείς αιτίες, με την κλιματική κρίση να επιδεινώνει τη σοβαρότητα. Το ίδιο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει αναφέρει ότι περίπου έξι στις δέκα μεγάλες πυρκαγιές, που αντιστοιχούν στο 55% των καμένων εκτάσεων, σχετίζονται με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η διεθνής εμπειρία επιβεβαιώνει ότι, σε συνθήκες ακραίας ζέστης, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων, οι ενεργειακές υποδομές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, τη Βοιωτία και την Κρήτη εξετάζεται η εμπλοκή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή του ιδιωτικού δικτύου ενός αιολικού πάρκου ως πιθανές αιτίες έναρξης αυτών. Αν και αναμένουμε τα επίσημα πορίσματα, το ζήτημα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η κυβέρνηση οφείλει να λογοδοτήσει στους πολίτες. Με πόρους ύψους 187 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε πρόγραμμα υπογειοποίησης των καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του δικτύου διανομής. Πόσα χιλιόμετρα ολοκληρώθηκαν σε περιοχές υψηλού κινδύνου; Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής; Ποια μετρήσιμα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί;

Η πρόληψη δεν εξαντλείται όμως ούτε στην υπογειοποίηση καλωδίων. Απαιτείται άμεσα ένα μόνιμο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης που αφορά στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και θα περιλαμβάνει: