Ο κιθαρίστας των Metallica φυσικά στη συνέχεια αυτοσαρκάστηκε για την πτώση του.

Viral έγινε η στιγμή που ο κιθαρίστας των Metallica, Kirk Hammett έπεσε από τη σκηνή στη συναυλία στο Δουβλίνο.

Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συναυλίας των Metallica, στο Aviva Stadium στο Δουβλίνο την Παρασκευή 19 Ιουνίου, και ενώ η μπάντα μόλις είχε ξεκινήσει να παίζει το εμβληματικό «Seek & Destroy» μπροστά σε περίπου 40.000 φανς, ο Kirk Hammett, γλίστρησε στην άκρη της σκηνής και έπεσε πάνω στο κοινό όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο που κατέκλυσαν τα social media.

Στα καλά νέα είναι ότι έχασε μόλις λίγες νότες από το κομμάτι, πριν τον βοηθήσουν οι άνδρες της ασφάλειας και οι γανς να ανέβει ξανά στην σκηνή και να συνεχίσει το live χωρίς άλλα απρόοπτα. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση ότι δεν τραυματίστηκε. Ο ίδιος ανάρτησε να βίντεο που κατέγραψε ένας φαν με την πτώση στα Instagram Stories του, παραφράζοντας το κομμάτι σε «Slip & Destroy».

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Η αυτοσαρκαστική απάντηση του Hammett προκάλεσε επαίνους από τους θαυμαστές, οι οποίοι σημείωσαν την ικανότητα του κιθαρίστα να γελάει με αυτό που θα μπορούσε να ήταν ένα σοβαρό ατύχημα.

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Η εμφάνιση στο Δουβλίνο ήταν μέρος της ευρωπαϊκής περιοδείας των Metallica, η οποία συνεχίζεται με συναυλίες στο Hampden Park της Γλασκώβης στις 25 Ιουνίου, στο Principality Stadium του Κάρντιφ στις 28 Ιουνίου και δύο νύχτες στο London Stadium στις 3 και 5 Ιουλίου. Μετά το τέλος της ευρωπαϊκής περιοδείας, το συγκρότημα θα ξεκινήσει μια από τις πιο φιλόδοξες εμφανίσεις στην ιστορία της ροκ, μια 24ήμερη περιοδεία στο Las Vegas Sphere που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και φτάνει ως τον Μάρτιο του 2027.

Ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει την συναυλία των Metallica στην Αθήνα που άνοιξε την ευρωπαϊκή τους περιοδεία. Οι 90.000 plus φανς έσπευσαν να απολαύσουν μία μαγική βραδιά στο ΟΑΚΑ μετά από αναμονή 16 χρόνων για την εμφάνισή τους σε ελληνικό έδαφος.

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Ο σεισμός των Metallica στο ΟΑΚΑ

Τον Μάιο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εγκατέστησε προσωρινά έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στον χώρο του ΟΑΚΑ ενόψει των μεγάλων συναυλιών των Metallica και Iron Maiden με σκοπό να καταγράψουν τις σεισμικές δονήσεις που θα προκληθούν από τους φανς.

Στη μάχη Metallica vs Iron Maiden, οι Metallica προκάλεσαν δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες δονήσεις από τους Iron Maiden. Η ενέργειά τους αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού ~1.5 ML έναντι ~0.9 ML των Maiden, σύμφωνα με τα στοιχεία ου πειράματος. Η ανάλυση των σεισμολογικών καταγραφών έδειξε πως το τραγούδι που προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση στη συναυλία των Metallica ήταν το «Moth Into Flame», κατά το οποίο καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης. Υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στα «Master of Puppets», «Fade to Black», «Wherever I May Roam» και «One» (Εικόνα 1).