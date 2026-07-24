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Τι διαμηνύει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ- Πότε θα ξανασυντηθεί με Κώτσηρα.

Με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα συναντήθηκε όπως πληροφορούμαστε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, ενώ έγινε δεκτός με το νέο υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον σύμβουλο του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη.

Αντικείμενο, τι άλλο, από τα προβλήματα των ταξιτζήδων του Λεκανοπεδίου.

Στις 4 Αυγούστου έχει ξανά συνάντηση με τον Γιώργο Κώτσηρα.

Μέχρι στιγμής βρίσκει καλύτερο κλίμα αλλά όχι λύσεις.

Προειδοποιεί πάντως πως αν δεν δοθούν λύσεις με το που θα ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος τα ΤΑΞΙ θα ξεκινήσουν απεργία διαρκείας.

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Β.Σκ.