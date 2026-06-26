Ο γραμματέας της ΝΔ τον κατηγόρησε ότι εκπροσωπεί μαντράδες, οικονομικά συμφέροντα και μια σειρά από στενές ομάδες οι οποίες δεν βλέπουν το κοινό συμφέρον του απλού επαγγελματία.

Την οργή του προέδρου του ΣΑΤΑ προκάλεσε τα όσα είπε εναντίον του ο γραμματέας της ΝΔ και τέως αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Αντιγράφουμε από το δελτίου Τύπου:

«Κληθείς να σχολιάσει την θέση του κ. Λυμπερόπουλου ότι θα κάνει εκλογικά κέντρα τα ταξί:

Κ.ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Την τελευταία φορά που είπε ότι θα κάνει εκλογικό κέντρο τα ταξί θυμάστε πως πήγε, ας δει λοιπόν τι αποτέλεσμα έφερε με αυτή την πρακτική του. Όχι απλά δεν είχε αποτέλεσμα η τακτική του αλλά έφερε αυτοδύναμη τη ΝΔ. Μας έχει απειλήσει πολλές φορές ο κ.Λυμπερόπουλος. Εγώ δεν πιστεύω ότι εκπροσωπεί σωστά στον κλάδο των ταξί. Τον απλό και έντιμο επαγγελματία, τα νέα παιδιά που είναι στο τιμόνι δεν τους εκπροσωπεί. Ο Λυμπερόπουλος εκπροσωπεί μαντράδες, οικονομικά συμφέροντα και μια σειρά από στενές ομάδες οι οποίες δεν βλέπουν το κοινό συμφέρον του απλού επαγγελματία».

Ειδικά το τελευταίο, ότι «ο Λυμπερόπουλος εκπροσωπεί μαντράδες, οικονομικά συμφέροντα και μια σειρά από στενές ομάδες οι οποίες δεν βλέπουν το κοινό συμφέρον του απλού επαγγελματία» φέρεται να ενόχλησε ιδιαίτερα τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αγωγή εναντίον του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.