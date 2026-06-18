«Από την συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν περιμένω τίποτα» είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον νέο υπουργό Μεταφορών άσκησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 μιλώντας στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.

Αναφερόμενος στην επικοινωνία του κλάδου με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν σηκώνει το τηλέφωνο ούτε το γραφείο του υπουργού ούτε ο ίδιος ο υπουργός το κινητό του».

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος ως προς τις προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα των αυτοκινητιστών, σημειώνοντας ότι δεν περιμένει «τίποτα» από αυτήν, καθώς, όπως ανέφερε, έχει ήδη ψηφίσει «τον νόμο καταστροφής», ο οποίος, κατά την άποψή του, πλήττει τον κλάδο των ταξί.

Παράλληλα, εξαπέλυσε ευθεία πολιτική επίθεση κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η δυσαρέσκεια που εισπράττουν οι επαγγελματίες του κλάδου από την κοινωνία είναι έντονη. «Η καθημερινή επαφή με την κοινωνία είναι ένας μονόλογος ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση γρήγορα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κατά την εκτίμησή του πρόκειται για «μια ομάδα νεοφιλελεύθερων της παγκοσμιοποίησης που καρτελοποιεί όλη την κοινωνία».

Ερωτηθείς αν τα ταξί μετατρέπονται εκ νέου σε «εκλογικά κέντρα», ο κ. Λυμπερόπουλος απάντησε πως αυτό αποτελεί «υποχρέωση» του κλάδου. Όπως γνωστοποίησε, το ΣΑΤΑ έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση με τίτλο «Οι 18 πληγές της επταετούς διακυβέρνησης του Μητσοτάκη στα ταξί», η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα διανέμεται μέχρι τις επόμενες εκλογές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μας έχουν κυριολεκτικά διαλύσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας «επίθεση στο δημόσιας χρήσεως μεταφορικό έργο και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων». Μάλιστα, υποστήριξε ότι «εδώ πρόκειται για διαπλοκή, δεν πρόκειται για πολιτική», κλιμακώνοντας την αντιπαράθεσή του με την κυβερνητική πολιτική στον τομέα των μεταφορών.