Ανεξαρτήτως του τι θα ψηφίσει ο ίδιος.

Η πληροφορία είναι γκαραντί. Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος ανέλαβε και βρήκε ταξιτζή που θα είναι υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά στην Α΄ Αθηνών. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ψάχνει και άλλους.

Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν θα ψηφίσει τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό που κάποτε υπήρξε μεγάλος υποστηρικτής του, ενώ αργότερα η ψυχή του δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα.

Ταξιτζή υποψήφιο πάντως βρήκε για τον Αντ. Σαμαρά και μάλιστα με απήχηση, όπως επιμένουν οι συνομιλητές του.

ΥΓ: Στην Α΄ Αθηνών, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, θα είναι υποψήφιο και «γαλάζιο» στέλεχος με σημαντική κοινωνική απήχηση...

Β.Σκ.