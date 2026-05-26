Οι Metallica μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ, που άνοιξε τη φετινή συναυλιακή σεζόν, ανέβασαν στο επίσημο κανάλι τους στο Youtube το «Creeping Death».

Από τα καλύτερα κομμάτια της μπάντας, αν όχι το καλύτερο, το Creeping Death ήταν το κομμάτι που «άνοιξε» τη συναυλία επίσημα και έκανε τους φανς να κινούνται σε ένα ανελέητο headbanging.

Τα πλάνα από τους Metallica να ερμηνεύουν το υπέροχο κομμάτι από το «Ride the Lightning» που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1984 είναι απλά εξαιρετικά.

Ποιος μπορεί να βρει τον εαυτό του ανάμεσα στο πλήθος λοιπόν;

{https://www.youtube.com/watch?v=cwPJEoYoHnM}