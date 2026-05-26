Με σύμμαχο τον καιρό και την θερμοκρασία, η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026 είναι στα σκαριά καθώς οι τυχεροί εργαζόμενοι που έχουν αργία μετράνε αντίστροφα για τον εορτασμό του που φέτος «πέφτει» Δευτέρα 1η Ιουνίου. Ο καιρός μπαίνει σε τροχιά καλοκαιρινή με την θερμοκρασία να κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή δεδομένα ήτοι σταθερά στους 30 με 31 βαθμούς σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου.

Καλοκαιρινό τριήμερο με ιδανικές συνθήκες για τις πρώτες βουτιές

Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος το επικείμενο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι καλοκαιρινό με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει επίμονα στους 30 με 31 βαθμούς και τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Βέβαια θα επιμείνει σε μικρή έκταση και η απογευματινή αστάθεια με τοπικές μπόρες στα ορεινά ιδίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Παρά τη ζέστη, δεν θα λείψουν οι απογευματινές νεφώσεις και οι τοπικές μπόρες. Όλα δείχνουν ότι το φετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα κυλήσει σε καθαρά καλοκαιρινό μοτίβο, με υψηλές θερμοκρασίες, αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο τοπικά φαινόμενα αστάθειας στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές ώρες χωρίς ιδιαίτερη ένταση και έκταση.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλάσσας

Ευνοϊκές θα είναι οι καιρικές συνθήκες το τριήμερο για τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα, καθώς οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, διατηρώντας σχετικά ήρεμη τη θαλάσσια εικόνα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την κα Ζιακοπούλου, η θερμοκρασία της θάλασσας, η οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας αισίως τους 20 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διάστημα.

Με τα μετεωρολογικά δεδομένα αυτά δημιουργείται ένα ευνοϊκό σκηνικό για τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις στις παραλίες, κυρίως σε περιοχές όπου η θερμοκρασία αέρα κινείται ήδη σε πιο ανοιξιάτικα προς καλοκαιρινά επίπεδα.

