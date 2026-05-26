Η αργία του Αγίου Πνεύματος είναι πάντα τριήμερο με κλειστά σχολεία γεγονός που χαροποιεί ιδιαιτέρως τους μαθητές.

Ο Μάης έκανε ποδαρικό με το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και φέτος δίνει σκυτάλη στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που «πέφτει» την 1η Ιουνίου όπως πάντα Δευτέρα, μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής και θα γιορταστεί με κλειστά σχολεία για όλη την μαθητική κοινότητα.

Φέτος το Πάσχα «έπεσε» νωρίς στις 12 Απριλίου γεγονός που συντέλεσε ώστε να μην χαθεί για την μαθητική κοινότητα το καλοκαιρινό αυτό τριήμερο καθώς ο εορτασμός του εξαρτάται από τις ημερομηνίες του Πάσχα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα οι φετινοί εορτασμοί είναι προγραμματισμένοι για την προσεχή Δευτέρα 1η του μήνα με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να μετράνε αντίστροφα για το τριήμερο που φέρνει ξεκούραση και ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις. Πέρα από κλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, κλειστά θα παραμείνουν τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία κανονικά την Τρίτη 2 Ιουνίου για την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Λόγω της αργίας, τροποποιείται και το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ δεν θα εξεταστούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, αλλά την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο. Αντίθετα, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα προσέλθουν κανονικά στις εξετάσεις την Τρίτη 2 Ιουνίου, διαγωνιζόμενοι στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Αγίου Πνεύματος 2026: Τι θα γιορτάσουμε την 1η Ιούνη

Την επομένη της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα με την γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον Πατέρα Θεό και τον Υιό (το Χριστό), αλλά ομοούσιο με Αυτούς, που «εκπορεύεται από τον Πατέρα» (δηλ. παίρνει τη ζωή Του, «γεννιέται» από το Θεό Πατέρα*) και μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό είναι η Αγία Τριάδα, ο Τριαδικός Θεός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.

Αγίου Πνεύματος 2026: Η τελευταία αργία πριν το λουκέτο των σχολείων για τις καλοκαιρινές διακοπές

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξάγονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Οι τελειόφοιτοι της Γ Λυκείου το αργότερο έως την Τετάρτη 27 Μαΐου θα λάβουν γνώση για τα αποτελέσματα των απολυτήριων εξετάσεων δίνοντας στους μαθητές πολύτιμο χρόνο για να γνωρίζουν την τελική τους εικόνα πριν τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες 2026, που ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και το Σάββατο 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ. Το αυστηρό χρονοδιάγραμμα αφήνει μικρό περιθώριο ανάπαυλας, γεγονός που απαιτεί υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και διαχείρισης άγχους από τους μαθητές ενόψει της συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2026. Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4692/2020 (Α΄ 111), προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.. Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Η «σκυτάλη» στις Πανελλήνιες 2026

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η «πρεμιέρα» των εξετάσεων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Μαθηματικών για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, καθώς και της Βιολογίας για τις Σπουδές Υγείας.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού τους. Οι Πανελλαδικές για τα βασικά μαθήματα ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Παράλληλα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Τι ισχύει για Γυμνάσια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου. Αμέσως μετά ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 2 Ιουνίου και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου. Αντίστοιχα, στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία, η λήξη των μαθημάτων και το «λουκέτο» για καλοκαίρι μπαίνει παραδοσιακά στα μέσα Ιουνίου, χωρίς τη διαδικασία γραπτών εξετάσεων. Σύμφωνα με το καθιερωμένο σχολικό πρωτόκολλο, η λήξη της σχολικής χρονιάς είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Μετά το τέλος όλων των διαδικασιών, τα σχολεία κλείνουν οριστικά για το καλοκαίρι και οι μαθητές περνούν στην περίοδο των θερινών διακοπών με την επιστροφή στις ταξεις για το 2026-2027 να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.