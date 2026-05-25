Με αστάθεια θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την πρόγνωση του Μαρουσάκη.

Σήμερα, είναι μια ημέρα όπου πλέον η αστάθεια αρχίζει και περιορίζεται στα δυτικά και βόρεια τμήματα και ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις. Μέχρι και την Τετάρτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η αστάθεια θα εμφανίζεται περιορισμένη, στη συνέχεια όμως περιμένουμε την αστάθεια πιο εκτεταμένη, μέσα στην Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, που σημαίνει οτι θα επηρεαστεί αξιόλογα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία φυσιολογική εξέλιξη που εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών - έως και 30 βαθμούς Κελσίου - θα ευνοήσει και την εξέλιξη της αστάθειας σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Σήμερα, Δευτέρα, η ημέρα ξεκινάει με ήπιο καιρό και μόνο αργά το απόγευμα, θα συναντήσουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, προς βουνά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ενισχύεται ο βοριάς προς την πλευρά του Αιγαίου, 6 με 7 μποφόρ. Δεν αποκλείεται στο εσωτερικό των Κυκλάδων, να δούμε ακόμη και 8 μποφόρ.

Για άλλο ένα 24ωρο ξεκινάμε από ήπιες θερμοκρασιακές τιμές ενώ την περισσότερη δροσιά την συναντάμε στα βόρεια ηπειρωτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές, ξεκινάμε ακόμη και πάνω από 15 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θα συναντήσουμε τον υδράργυρο ακόμη και γύρω από τους 30 βαθμούς. Δεν αποκλείεται σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, του ηπειρωτικού κορμού, να ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς - να δούμε 32 και 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι θάλασσες θα ξεκινήσουν να γίνονται ζεστές.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θα είναι ιδανικές οι πρώτες βουτιές, παρά το γεγονός οτι θα έχουμε περιορισμένη αστάθεια. Περιορισμένη και πρόσκαιρα πιο εκτεταμένη, όμως θα είναι ιδανικές οι συνθήκες για αποδράσεις σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Ανεβαίνει σιγά και η θερμοκρασία της θάλασσας και μέσα στον Ιούνιο περιμένουμε περαιτέρω άνοδο.

Στην Αττική, οι καιρικές συνθήκες σήμερα, θα είναι βελτιωμένες. Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ήπιος ο καιρός, κοντά στο απόγευμα θα σχηματίζονται σύννεφα, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δώσουν κάποιες βροχές, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα συγκρίνονται οι εντάσεις των φαινομένων αυτών με τις εντάσεις των βροχών που προηγήθηκαν. Οι άνεμοι ασθενείς και μέτριας έντασης και ο υδράργυρος κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου.Στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, μπορεί να ξεπεράσουμε τις επόμενες ημέρες και του 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες - ενώ περιορίζεται και η αστάθεια, ακόμη περισσότερο.

Οι πιο έντονοι χρωματισμοί του καιρού θα εστιάζονται προς το εσωτερικό της κεντρικής Στερεάς, προς το εσωτερικό της Μακεδονίας και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σε αυτές τις περιοχές το απόγευμα θα δούμε να εμφανίζονται πάλι σύννεφα καταιγιδοφόρα σε βουνά, και να βαίνουν κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες μέσα στη νύχτα. Ο βοριάς θα συνεχίσει να μονοπωλεί μέσα στο Αιγαίο.

Την Τετάρτη, η αστάθεια θα περιοριστεί πλέον προς το εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα, όπου θα συναντήσουμε μπόρες ή και καταιγίδες, αργά το απόγευμα.

Από την Πέμπτη, σιγά σιγά αρχίζει και περιορίζεται ο βοριάς- και αυτό θα δώσει στην αστάθεια να εξαπλωθεί ξανά, κυρίως στις ηπειρωτικές εκτάσεις της χώρας μας (εσωτερικό Πελοποννήσου και κεντρικά βόρειο ηπειρωτικά, γύρω από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και προς τα βουνά της Πελοπονήσου.

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα βλέπουμε χαρακτηριστικά την αστάθεια να εκδηλώνεται τις απογευματινές ώρες, με εξάρσεις και υφέσεις. Ο υδράργυρος θα φλερτάρει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τον βοριά με αυξομειώσεις να επικρατεί προς το κεντρικό Αιγαίο.

Η εβδομάδα είναι πλέον καλή παρά το γεγονός οτι θα έχουμε διαστήματα με αστάθεια. Προς στο τέλος της φαίνεται η αστάθεια να είναι πιο εκτεταμένη, πιο γενικευμένη το Σαββατοκύριακο. Παρ'όλα αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζεται αξιόλογα το τριήμερο του αγίου Πνεύματος και σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές που έχουν προηγηθεί, θα δώσει την ευκαιρία αυτός ο καιρός να ζεσταθούν λίγο παραπάνω τις θάλασσες.