Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση από σχολικούς επόπτες, έπειτα από καταγγελίες ομάδων γονέων που πάλευαν επί χρόνια για να εισακουστούν.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αδιανόητο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών, καθώς «επόπτες» σε δεκάδες κρατικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ερευνώνται για βία, σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ακόμη και τριών ετών από σχολικούς επόπτες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για μεσημεριανό γεύμα, των ωρών ανάπαυσης και των μετασχολικών δραστηριοτήτων, όπως επιβεβαίωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

«Έχουμε έρευνες σε εξέλιξη σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό. Νομικοί δήλωσαν ότι οι έρευνες περιλαμβάνουν τον φερόμενο βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών και τεσσάρων ετών.

Ομάδες γονέων δήλωσαν ότι πάλευαν επί χρόνια προκειμένου οι καταγγελίες τους να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ανέφεραν ότι οι αποτυχίες στη διαδικασία πρόσληψης και στον έλεγχο των σχολικών εποπτών επέτρεψαν τη συνέχιση της κακοποίησης.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο Φλοριάν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών από το Παρίσι που έχουν υποβάλει μηνύσεις στην αστυνομία για την φερόμενη κακοποίηση των παιδιών τους. «Στη Γαλλία σήμερα το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των παιδιών».

Οι σχολικοί επόπτες είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, του διαλείμματος, του ύπνου και των μετασχολικών δραστηριοτήτων, περνώντας μερικές φορές περισσότερο χρόνο με τα παιδιά από ό,τι οι δάσκαλοι. Δεν απασχολούνται απευθείας από τα σχολεία ή το Υπουργείο Παιδείας, αλλά προσλαμβάνονται από τα δημαρχεία ή τις τοπικές αρχές – συχνά χωρίς εκπαίδευση ή επαγγελματικά διπλώματα και όλο και περισσότερο σε περιστασιακή βάση, με πολλούς να αμείβονται με την ώρα.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών, και οι σχολικοί επόπτες αποτελούν βασική καθημερινή παρουσία για παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Οι κατηγορίες εναντίον σχολικών εποπτών που αναφέρθηκαν από γονείς σε ολόκληρη τη Γαλλία περιλαμβάνουν παιδιά στα οποία ούρλιαζαν, τα έσπρωχναν, τους τραβούσαν τα μαλλιά, τους στερούσαν το φαγητό, τα ανάγκαζαν να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό, καθώς και παιδιά που υπέστησαν σεξουαλική επίθεση ή βιασμό.

Ο δικηγόρος Λουί Καγιέ, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες από το Παρίσι, κατέθεσε μηνύσεις στην αστυνομία τον Φεβρουάριο για τους βιασμούς παιδιών που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο, οι οποίοι φερέται να τελέστηκαν το 2025. Σε μία περίπτωση, ένα τρίχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από σχολικό επόπτη σε σχολείο στο δυτικό Παρίσι. Σε μια άλλη περίπτωση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο επόπτη, ο οποίος είχε μετατεθεί σε διαφορετικό σχολείο μετά από καταγγελίες ότι είχε ασκήσει σωματική βία κατά παιδιών.

Ο Καγιέ δήλωσε: «Ένα πρωί, το τρίχρονο αγόρι εμφάνισε τέτοια αναστάτωση μπροστά στις πύλες του σχολείου, αρνούμενο να μπει μέσα, που έπεσε σε μια κατάσταση σαν έκσταση και η μητέρα του ξέσπασε σε δάκρυα. Ο διευθυντής του σχολείου έπρεπε να βγει έξω για να αναγκάσει το παιδί να μπει στο σχολείο, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα του αγοριού ούτε ο διευθυντής γνώριζαν τον λόγο».

Ανέφερε ότι τα παιδιά υποφέρουν σωματικά και ψυχολογικά από τις επιπτώσεις της φερόμενης κακοποίησης. «Είναι ένα καθημερινό βασανιστήριο για τους γονείς, οι οποίοι θέλουν να προχωρήσει η έρευνα για να διαπιστωθεί η κλίμακα των αδικημάτων». Ο Καγιέ δήλωσε ότι ο κλάδος των σχολικών εποπτών στη Γαλλία αποτελεί «καταστροφή» και «εθνική συμφορά».

Η δίκη ενός σχολικού επόπτη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών και πέντε ετών, σε νηπιαγωγείο του 11ου διαμερίσματος, ξεκινά στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα. Η ετυμηγορία αναμένεται τον επόμενο μήνα σε μια άλλη υπόθεση 47χρονου σχολικού επόπτη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα 10χρονων κοριτσιών στο Παρίσι.

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο νέος Σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, ξεκίνησε ένα σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ (17,3 εκατομμυρίων λιρών) για την αντιμετώπιση αυτού που αποκάλεσε «μείζονα δυσλειτουργία» στο σύστημα των σχολικών εποπτών της πόλης. «Αν υπήρξε ένα συλλογικό λάθος, αυτό ήταν το να αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά ως μεμονωμένα, όταν στην πραγματικότητα παραπέμπουν σε έναν συστημικό κίνδυνο, και ίσως ακόμη και σε έναν συστημικό νόμο σιωπής», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ στη Le Monde τον περασμένο μήνα.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, το δημαρχείο του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 σχολικούς επόπτες, συμπεριλαμβανομένων 31 που είχαν θεωρηθεί ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Γκρεγκουάρ, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί από σχολικό επόπτη, έχει συγκροτήσει μια συνέλευση πολιτών για να συζητήσει τον ρόλο των σχολικών εποπτών, η οποία θα υποβάλει την έκθεσή της τον Ιούνιο.

Η συλλογικότητα γονέων, SOS Périscolaire, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συγκέντρωσης μαρτυριών και της εκστρατείας για δικαιοσύνη τα τελευταία πέντε χρόνια, εν μέσω ενός αγώνα για να ακουστεί η φωνή των γονέων. Μία από τις ιδρύτριές της, η Αν, η οποία δεν θέλησε να δημοσιευτεί το πλήρες όνομά της, δήλωσε ότι το σκάνδαλο κακοποίησης έχει εθνική εμβέλεια. «Αυτό είναι σαφώς συστημικό και αφορά ολόκληρη τη Γαλλία. Υπάρχει δυσλειτουργία όχι μόνο σε επίπεδο πόλης, αλλά αρχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει επίσης δυσλειτουργία από την πλευρά του κράτους».

Η ίδια δήλωσε ότι είναι καλό σημάδι το γεγονός ότι οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνες για τους σχολικούς επόπτες: «Επιτέλους, οι μαρτυρίες των γονέων και των παιδιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη».

Ανέφερε ότι οι γονείς δίνουν μάχη για να ληφθούν βασικά μέτρα, όπως το να τους δίνεται μια λίστα με τα ονόματα και τις φωτογραφίες των σχολικών εποπτών που εργάζονται με τις τάξεις των παιδιών τους. Αυτά εξακολουθούν να μην παρέχονται συστηματικά.

Ένας εκπρόσωπος μιας άλλης ομάδας γονέων, της #MeTooEcole, που ιδρύθηκε στο ανατολικό Παρίσι, δήλωσε: «Η γαλλική κοινωνία ανοίγει τα μάτια της στο γεγονός ότι το σχολείο δεν είναι το άσυλο που πιστεύαμε. Όταν αφήνεις ένα παιδί στο σχολείο το πρωί, αυτό το παιδί δεν είναι απολύτως προστατευμένο από διοικητικές δυσλειτουργίες και παιδεραστική συμπεριφορά. Τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με όλες τις μορφές βίας: από τη λεκτική και σωματική βία μέχρι τη σεξουαλική επίθεση. Είναι τρομακτικό και προκαλεί φόβο. Οι γονείς είναι εξοργισμένοι».

Πηγή: Guardian