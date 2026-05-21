Το σχόλιο του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών για μια αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.

Το Παρίσι απορρίπτει την ιδέα να παίξει το ΝΑΤΟ κάποιο ρόλο σε μια διεθνή αποστολή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

«Η θέση μας είναι σαφής και σταθερή. Είναι ότι η Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (σ.σ. η ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ) ισχύει για τον Βόρειο Ατλαντικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Δεν είναι ούτε σκοπός της, ούτε στην πραγματικότητα η κατάλληλη συμμαχία για να επικεντρωθεί στη συνέχεια σε ένα ζήτημα στη Μέση Ανατολή και στο Ορμούζ», συμπλήρωσε.

Δημοσίευμα του Bloomberg αυτή την εβδομάδα ανέφερε πως το ΝΑΤΟ συζητά την πιθανότητα μιας αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να περνούν από εκεί τα πλοία, εάν δεν ανοίξει η κρίσιμη θαλάσσια οδός έως τις αρχές Ιουλίου.

«Κάποιοι σύμμαχοι πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στα Στενά του Ορμούζ. Η Συμμαχία έχει πολλές ναυτικές δυνατότητες», είπε στο Reuters ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης. Όμως, πολλοί σύμμαχοι αντιτίθενται ή είναι διστακτικοί απέναντι σε μια εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

«Οι όροι υπό τους οποίους θα σκεφτόταν το ΝΑΤΟ να επιχειρήσει στα Στενά του Ορμούζ είναι τελικά μια πολιτική απόφαση. Πρώτα έρχεται η πολιτική οδηγία και μετά γίνεται ο επίσημος σχεδιασμός», δήλωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς. «Το σκέφτομαι; Απολύτως… Αλλά ακόμα δεν υπάρχει σχεδιασμός μέχρι να ληφθεί η πολιτική απόφαση», πρόσθεσε.