Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό διατηρηθεί, αν και υπήρξε αύξηση των επιθέσεων σε πλοία και σε χώρες του Κόλπου στις αρχές Μαΐου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ναυτική αποστολή για το άνοιγμα του στενού.

Το Ιράν απείλησε την Τετάρτη ότι θα διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις ΗΠΑ, απαντώντας στις τελευταίες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου περί επανέναρξης της στρατιωτικής του εκστρατείας.

Το Ιράν υπέβαλε αυτή την εβδομάδα μια νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας πρακτικά όρους που έχουν ήδη απορριφθεί από τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ, η αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου, η άρση κυρώσεων, η απελευθέρωση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα και ξανά την Τρίτη ότι είχε φτάσει κοντά στο να διατάξει νέα εκστρατεία βομβαρδισμών, αλλά την ανέβαλε την τελευταία στιγμή για να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.

«Ήμουν μία ώρα μακριά από το να πάρω την απόφαση να προχωρήσω σήμερα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι - σε περίπτωση νέας επίθεσης - θα απαντήσει πλήττοντας χώρες στη Μέση Ανατολή που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Την Τετάρτη ανέφερε ότι θα μπορούσε να πλήξει και στόχους ακόμη πιο μακριά.

«Εάν η επιθετικότητα κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο υποσχόμενος περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πέρα από την περιοχή», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα.

Η Τεχεράνη χαλαρώνει τους περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ

Δύο γιγαντιαία κινεζικά δεξαμενόπλοια, φορτωμένα με περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, εξήλθαν από το στενό του Ορμούζ την Τετάρτη, ένδειξη ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να χαλαρώσει τον αποκλεισμό για χώρες που θεωρεί φιλικές.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στο Πεκίνο, ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για χαλάρωση των κανόνων για τα κινεζικά πλοία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δήλωσε την Τετάρτη ότι ένα κορεατικό δεξαμενόπλοιο διέσχιζε το στενό σε συνεργασία με το Ιράν.

Η υπηρεσία παρακολούθησης ναυσιπλοΐας Lloyd’s List ανέφερε ότι τουλάχιστον 54 πλοία είχαν διασχίσει το στενό την περασμένη εβδομάδα, περίπου τα διπλάσια από την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να είναι μόνο ένα μικρό κλάσμα των περίπου 140 πλοίων ημερησίως που περνούσαν πριν από τον πόλεμο.

Ο Τραμπ πιέζεται να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση να τερματίσει τον πόλεμο, καθώς οι εκτοξευόμενες τιμές ενέργειας πλήττουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Από την εκεχειρία στα τέλη Απριλίου, οι δημόσιες δηλώσεις του έχουν κυμανθεί από απειλές για επανέναρξη των βομβαρδισμών έως διακηρύξεις ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι κοντά - συχνά σχεδόν ταυτόχρονα.

Την Τρίτη είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ γρήγορα». Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον μοναδικό γύρο συνομιλιών τον περασμένο μήνα, εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος: «Είμαστε σε αρκετά καλή θέση», δήλωσε σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο.

Οι διακυμάνσεις της αμερικανικής στάσης έχουν προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, αν και σε εβδομαδιαία βάση έχουν αυξηθεί από τις αρχές Μαΐου. Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν περίπου 1,5% το πρωί της Τετάρτης, λίγο κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, αλλά παραμένουν πολύ πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή: Reuters