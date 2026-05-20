Η ακρίβεια «ματώνει» τα νοικοκυριά. Οι αριθμοί.

Η επίμονη άνοδος της ακρίβειας κατά τους πρώτους μήνες του 2026 αποτυπώνεται πλέον όχι μόνο στους δείκτες πληθωρισμού, αλλά και στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, καθώς οι αυξήσεις τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες μεταφράζονται σε υψηλότερους τζίρους για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με έντονη ζήτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μηνιαίων δεικτών με έτος βάσης το 2020=100, οι πληθωριστικές πιέσεις διατηρήθηκαν ισχυρές το πρώτο τετράμηνο του έτους. Ο δείκτης αγαθών διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2026 στις 129,12 μονάδες, από 121,69 μονάδες τον Ιανουάριο, ενώ είχε προηγηθεί περαιτέρω επιτάχυνση τον Μάρτιο στις 126,88 μονάδες. Αντίστοιχα, ο δείκτης υπηρεσιών αυξήθηκε στις 123,04 μονάδες τον Απρίλιο από 120,61 μονάδες στις αρχές του έτους.

Ανοδική πορεία κατέγραψε και ο πυρήνας πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες και θεωρείται βασικός δείκτης των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων. Τον Απρίλιο ανήλθε στις 119,25 μονάδες έναντι 115,81 μονάδων τον Ιανουάριο και 118,05 μονάδων τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ανόδου των τιμών στην οικονομία.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια του 2025, όταν ο μέσος ετήσιος δείκτης αγαθών είχε διαμορφωθεί στις 122,28 μονάδες, ο δείκτης υπηρεσιών στις 118,30 μονάδες και ο πυρήνας πληθωρισμού στις 115,45 μονάδες, καταγράφοντας ήδη μια ισχυρή ανοδική τάση που συνεχίζεται και το 2026.

Την ίδια ώρα, η αύξηση των τιμών φαίνεται να ενισχύει τον κύκλο εργασιών σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,6%, φτάνοντας τα 111,27 δισ. ευρώ από 108,48 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους είχε ανέλθει στα 133,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 2,2%.

Τη μεγαλύτερη ενίσχυση παρουσίασαν οι κατασκευές, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,4% και διαμορφώθηκε στα 4,68 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσε και ο κλάδος παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων με αύξηση 10,8%. Ισχυρή ήταν επίσης η επίδοση των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση 9,5%.

Θετική εικόνα εμφάνισαν ακόμη οι δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, με άνοδο 7,4% και κύκλο εργασιών 4,03 δισ. ευρώ, καθώς και οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας που ενισχύθηκαν κατά 5,7%. Παράλληλα, το εμπόριο διατήρησε τη μεγαλύτερη συμβολή σε απόλυτα μεγέθη, με κύκλο εργασιών 42,25 δισ. ευρώ και αύξηση 1,8%, ενώ η μεταποίηση, ένας από τους βασικούς παραγωγικούς πυλώνες της οικονομίας, κατέγραψε άνοδο 1% με τζίρο 22,88 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος και εστίασης, όπου ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 1% στα 2,67 δισ. ευρώ, καθώς και ο πρωτογενής τομέας γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας που σημείωσε πτώση 0,7%.

Η διεύρυνση των ονομαστικών εσόδων δημιουργεί παράλληλα πρόσθετο δημοσιονομικό όφελος, καθώς η άνοδος των τιμών αυξάνει αυτομάτως τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ, αφού ο φόρος υπολογίζεται επί υψηλότερων τελικών τιμών. Παράλληλα, οι αυξημένοι τζίροι ενισχύουν και τα φορολογικά έσοδα από εταιρικούς φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, δημιουργώντας πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

Ωστόσο, η ίδια εξέλιξη επιβαρύνει τα νοικοκυριά, καθώς η αύξηση των τιμών περιορίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερους τζίρους σε ονομαστικούς όρους, οι καταναλωτές καλούνται να διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τις ίδιες αγορές αγαθών και υπηρεσιών, γεγονός που συμπιέζει την κατανάλωση και μειώνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Έτσι, η ακρίβεια λειτουργεί διττά στην οικονομία: από τη μία πλευρά αυξάνει κύκλους εργασιών και ενισχύει τα δημόσια έσοδα, από την άλλη όμως μεταφέρει το βάρος στα νοικοκυριά, τα οποία βλέπουν το κόστος διαβίωσης να αυξάνεται ταχύτερα από τις δυνατότητες κατανάλωσης.