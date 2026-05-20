Αποτελεί στρατηγική επιλογή για το ΠΑΣΟΚ η ανάδειξη θεμάτων που αγγίζουν καθημερινά τους πολίτες. Εντός της εβδομάδας, πιθανότατα αύριο, ανακοινώνονται άλλα 20 πρόσωπα στο πλαίσιο της διεύρυνσης.

Το βλέμμα στην καθημερινότητα στρέφει το ΠΑΣΟΚ μετά το «μπρα ντε φερ» της προηγούμενης εβδομάδας με τον ΣΥΡΙΖΑ (με το βλέμμα όμως στραμμένο στην Αλέξη Τσίπρα) αλλά και τη διαμάχη με τη Νέα Δημοκρατία για τα Πόθεν Έσχες των Νίκου Ανδρουλάκη και Βασίλη Σπανάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει κανονικά στη μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε εντός της Βουλής, ωστόσο στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως η πολιτική ατζέντα δεν μπορεί να παραμείνει εγκλωβισμένη σε έναν κύκλο τοξικής αντιπαράθεσης που προκαλεί αποστροφή σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Για τον λόγο αυτό, αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή η ανάδειξη θεμάτων που αγγίζουν καθημερινά τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, οι τράπεζες, οι συντάξεις, το κόστος ζωής και η κατάσταση στην ΕΣΥ.

Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη εκτιμά ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας παρακολουθεί αυξημένη απόσταση από τις παραπολιτικές συγκρούσεις και αναζητά συγκεκριμένες προτάσεις για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά του και φυσικά την τσέπη του.

Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση εντάχθηκαν και οι οκτώ δεσμεύσεις που παρουσίασαν προχθές, Δευτέρα (17/5) ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος, τα «κόκκινα» δάνεια και την προστασία των πολιτών από ταμεία και πλειστηριασμούς.

Το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ γενικά να φέρει ξανά στο προσκήνιο (και με αντίστοιχες παρεμβάσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη) την κοινωνική και οικονομική ατζέντα, επιχειρώντας παράλληλα να εμφανιστεί ως ο δεύτερος κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Χαριλάου Τρικούπη ξέρουν καλά ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό και πως η συζήτηση γύρω από τις ανακατατάξεις στην Κεντροαριστερά και το νέο κόμμα της Αλέξης Τσίπρα δύσκολα θα σταματήσει, ωστόσο θεωρούν ότι η συνεχής ενασχόληση με σενάρια, συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο να χαθεί η επαφή με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Κι αυτό είναι κάτι που σε αυτή τη φάση θέλουν να αποφύγουν.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Κώστα Τσουκαλά στο Mega . Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται στις πραγματικές κοινωνικές συγκρούσεις και όχι στη δημιουργία τεχνητών εντυπώσεων. Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, φθηνής εργασίας και επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων».

Στο πλαίσιο αυτό υπερασπίστηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μελλοντική σταδιακή μείωση του χρόνου εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους, σημειώνοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά βαθιά και αφορά το μοντέλο της κοινωνίας που θέλουμε τα επόμενα χρόνια». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ιδιωτικό χρέος και στη λειτουργία των funds και των servicers, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει απροστάτευτους τους δανειολήπτες.

Οι 44+36+20 της διεύρυνσης

Μετά τη διπλή ανακοίνωση των προσώπων που αποκρίθηκαν στο κάλεσμα διεύρυνσης του Νίκου Ανδρουλάκη - 44 ονόματα αρχικά και ακόμη 36 στη συνέχεια - το ΠΑΣΟΚ αργότερα να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα αύριο Πέμπτη (21/5), κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, σε νέα ανακοίνωση 20 ακόμη προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να δείξει ότι η διαδικασία διεύρυνσης δεν αποτελεί απλώς μια αποσπασματική επικοινωνιακή κίνηση, αλλά μια οργανωμένη πολιτική επιλογή με συνέχεια και συγκεκριμένο βάθος χρόνου.

Στην ηγεσία του κόμματος θεωρούν ότι η διεύρυνση αποτελεί σημαντικό «γρανάζι» για την προσπάθεια πολιτικής και εκλογικής ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό και η συζήτηση γύρω από τις ανακατατάξεις στον χώρο της. Κεντροαριστεράς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, επιχειρούν να εκπέμπουν εικόνα ανοίγματος προς πρόσωπα που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές διαδρομές.

«Πάμε στους 100 και συνεχίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, αποτυπώνοντας τη στόχευση της Χαριλάου Τρικούπη να επενδύσει πολιτικά και οργανωτικά στη διεύρυνση του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να ενισχυθεί η εικόνα του κόμματος που επιχειρεί να αποκτήσει ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ερείσματα.

Μεταξύ των 20 αυτών προσώπων δεν βρίσκονται, πάντως, εν ενεργεία βουλευτές, καθώς με το συγκεκριμένο ζήτημα ασχολείται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν ο ίδιος κρίνει ότι έχουν ωριμάσει οι πολιτικές κατάσταση. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν στο ΠΑΣΟΚ είναι νέες εσωκομματικές τριβές.