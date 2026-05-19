Τι αναφέρει σε ανάρτησή του το think tank «Κέντρο Γαλάζιας Πατρίδας για την Τουρκική Ναυτιλία και τις Παγκόσμιες Στρατηγικές» για την επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Καππαδοκία.

Την αντίδρασή του για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στη Μαλακοπή της Καππαδοκίας, εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο επίσημος λογαριασμός του think tank «Κέντρο Γαλάζιας Πατρίδας για την Τουρκική Ναυτιλία και τις Παγκόσμιες Στρατηγικές», του οποίου πρόεδρος είναι ο Τζιχάτ Γιαϊτζί.

Πρόκειται για τον Τούρκο απόστρατο αντιναύαρχο που θεωρείται ένας από τους βασικούς θεωρητικούς και αρχιτέκτονες του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά και εκ των εμπνευστών του παράνομου Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

«Στη Νεβσεχίρ ο σκοπός της λειτουργίας δεν ήταν θρησκευτικός, αλλά εξυπηρετούσε ελληνικές επιδιώξεις. Όσοι δίνουν άδεια για αυτές τις λειτουργίες, ας βάλουν τα καπέλα τους μπροστά τους και ας το ξανασκεφτούν!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο λογαριασμός στο Χ.

Μ. Καλ.