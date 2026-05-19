Ο μικρός γιος της εκπροσώπου της Λετονίας για τη Eurovision 2026, τραγουδά στα… ελληνικά το Ferto του Akyla και γίνεται ξανά viral.

Η Ατβάρα, η εκπρόσωπος της Λετονίας για τη Eurovision 2026, είχε απαθανατίσει λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, το μικρό της γιο να τραγουδά και να χορεύει στο αμάξι με τους ρυθμού του Ferto και του Akyla.

Ο νεαρός φαν του έλληνα εκπροσώπου, τραγουδούσε με τη μητέρα του μέσα στο αμάξι και πολύ γρήγορα έγινε viral, ενώ ένα νέο στιγμιότυπο κάνει το γύρω του διαδικτύου.

Σε αυτό, ο μικρός, απεικονίζεται χαμογελαστός στην αγκαλιά της Ατβάρα, να τραγουδάει το Ferto και μάλιστα στα ελληνικά προκαλώντας έκπληξη στο κοινό.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι ο μικρός θα πρέπει να μάθει να μιλάει ελληνικά, καθώς δεν φαίνεται να δυσκολεύεται να εκφράσει τις λέξεις.

Να σημειωθεί ότι ο γιος της Ατβαρα, τραγουδάει τη «γέφυρα» του τραγουδιού, το σημείο δηλαδή, που ο Akylas απευθύνεται στη μητέρα του.