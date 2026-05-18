Εμφανώς συγκινημένη μίλησε η ηθοποιός για τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026. Όσα δήλωσε με την άφιξή της στην Ελλάδα.

Η Παρθένα Χοροζίδου ήταν ένα από τα πρόσωπα που πλαισίωσαν τον Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη και χόρεψε μαζί του στου ρυθμούς του Ferto.

Η φετινή συμμετοχή της Ελλάδας, ήταν ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού με τη Φινλανδία να προηγείται, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα ανέδειξε την Βουλγαρία, κατατάσσοντας την ελληνική αποστολή στη δέκατη θέση.

Από την πλευρά της, η Παρθένα Χοροζίδου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς» αναφέρθηκε στα πιο έντονα συναισθήματα και για τα όσα κρατάει από την συγκεκριμένη της εμπειρίας.

«Πετούσαμε συγχρόνως. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό που φτιάξαμε και επικοινωνήσαμε. Το στάδιο τρελάθηκε. Εγώ δεν έχω ακούσει τόση φασαρία στη ζωή μου. Μας χαρήκαν και αυτοί, τους χαρήκαμε και εμείς. Ζήσαμε κάτι μοναδικό», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός και συνέχισε:

«Φυσικά, αυτό που ξεκίνησε η ΕΡΤ φέτος, η διοργάνωση για να βρει καινούργια παιδιά και να δείξουν τη δουλειά τους, διαλέξαμε τον Akyla μας και βγήκαμε στη Eurovision… ήταν όλο πάρα πολύ καλοφτιαγμένο και μπράβο σας».

Στην ερώτηση σχετικά με το τι είναι αυτό που κρατάει από την εμπειρία αυτή, η Παρθένα Χοροζίδου φάνηκε να απαντά εμφανώς συγκινημένη: «Έχω ζήσει και αν έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά… Αυτό το δέσιμο… Μοναδικό. Δεν θα μου λείψουν, θα τους βλέπω συνέχεια».