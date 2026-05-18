Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση προς το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι κλασικά ανοιξιάτικος, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Αυτό σημαίνει αρκετό ήλιο, αλλά τοπικές μπόρες μετά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά και όχι μόνο.

Δεν πρόκειται για οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά για ανοιξιάτικες «καταιγιδοεκπλήξεις», επισημαίνει, συμπληρώνοντας ότι προς το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αύριο, Τρίτη (19/5), μπόρες και καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τη δυτική Μακεδονία, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν αρκετά φαινόμενα στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, κυρίως από τη Στερεά Ελλάδα και βορειότερα. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν έντονο χαρακτήρα, ενώ σε ό,τι αφορά στην Αττική από το μεσημέρι και μετά αναμένεται περισσότερη αστάθεια.

Την Τετάρτη (20/5) θα εκδηλωθούν πολύ τοπικές μπόρες, στα ορεινά ηπειρωτικά. Την Πέμπτη (21/5) αναμένεται από το πρωί αστάθεια στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπως και την Πελοπόννησο, η οποία θα επεκταθεί στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά. Επίσης, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο.

Ωστόσο, αρκετά έντονη θα είναι η αστάθεια την Παρασκευή (22/5), η οποία θα επηρεάσει τόσο την Αττική όσο και τη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο (23/5) αναμένονται μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, αλλά και τα νησιά. Την Παρασκευή θα σημειωθεί περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και θα ψυχράνει αρκετά για την εποχή.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

