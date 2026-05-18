Ο Ίλον Μασκ ζητούσε αποζημίωση ύψους 150 δισ. δολαρίων από τον Σαμ Άλτμαν, με τη δίκη να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα.

Δικαστήριο στην Καλιφόρνια απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει ο Ίλον Μασκ κατά της OpenAI, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν φέρει νομική ευθύνη απέναντί του σχετικά με τους ισχυρισμούς περί εγκατάλειψης της αρχικής μη κερδοσκοπικής αποστολής της.

Οι ένορκοι κατέληξαν ομόφωνα στην απόφασή τους μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, θεωρώντας ότι η υπόθεση είχε παραγραφεί. Η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς επικύρωσε αμέσως την ετυμηγορία.

Ο Μασκ ζητούσε αποζημίωση ύψους 150 δισ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η OpenAI και ο επικεφαλής της, Σαμ Άλτμαν, έδωσαν προτεραιότητα στο κέρδος και στους επενδυτές αντί για την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που ξεκίνησε στις 28 Απριλίου, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σκληρές κατηγορίες για τα οικονομικά κίνητρα πίσω από την ανάπτυξη της AI. Η OpenAI υποστήριξε ότι ο Μασκ καθυστέρησε υπερβολικά να εγείρει τις ενστάσεις του, ενώ οι δικηγόροι του επιχειρηματία αμφισβήτησαν ευθέως την αξιοπιστία του Σαμ Άλτμαν.

Η υπόθεση θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών AI, την ώρα που η OpenAI προετοιμάζεται για πιθανή είσοδο στο χρηματιστήριο με αποτίμηση που θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισ. δολάρια.

Παράλληλα, η xAI του Μασκ συνεχίζει να επεκτείνεται μέσω της SpaceX, με στόχο επίσης μια μελλοντική χρηματιστηριακή πορεία και αποτίμηση που θα ανταγωνιστεί ευθέως την OpenAI.

