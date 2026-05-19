Από το νέο δικαστικό έτος και… βλέπουμε, η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές η επανέναρξη της δίκης θα προσδιοριστεί με νέα σύνθεση κατά πάσα πιθανότητα από τον Οκτώβριο του 2026 και μετά.

Η πρόεδρος της έδρας κ. Αποστολία Ζαχαριάδη, που δήλωσε αποχή στην 21η συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας δεν έχει γράψει ακόμη την απόφαση και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, οπότε η σχετική δικογραφία δεν έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο προσδιορισμό.

Βέβαια, ουδείς δείχνει να βιάζεται για την επανέναρξη της δίκης, τουλάχιστον από την πλευρά των δικαστικών αρχών. Παρότι τα πρακτικά είχαν δοθεί στους διαδίκους για τις 20 συνεδριάσεις, εντούτοις δεν έχουν καθαρογραφεί, προκειμένου να διαβιβαστεί η δικογραφία. Επίσης δεν υπάρχει κάποια ένδειξη βιασύνης από την πλευρά των κατηγορουμένων, γεγονός απολύτως αναμενόμενο. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας φύλαξης και βιντεοεπιτήρησης του ΟΣΕ κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία και στις δύο κατηγορίες και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία στην υπεξαγωγή. Οι κατηγορίες θα παραγραφούν το 2031.

Οι μόνοι που βιάζονται είναι οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μάλιστα έχουν υποβάλλει αίτηση προτίμησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ώστε να προσδιοριστεί εκ νέου όσο το δυνατό νωρίτερα η δίκη. Με τη σχετική αίτηση ζητούν «τον κατά προτίμηση και εντός των προσεχών μηνών προσδιορισμό δικασίμου, εξαιτίας της σπουδαιότητας της δίκης».

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών ενέκρινε το αίτημα, γνωρίζοντας βέβαια ότι δεν έχει λάβει τη δικογραφία. Στην απάντησή της κάνει δεκτό το αίτημα, συμπληρώνοντας ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, «καθώς η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της Προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου».

Να υπενθυμίσουμε ότι από την συγκεκριμένη δίκη προέκυψαν αρχεία, βίντεο και φωτογραφίες, που κρατούσαν 3 χρόνια εκτός δικογραφίας οι δικαστικοί πραγματογνώμονες και τα οποία δείχνουν καρέ καρέ την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος. Τουλάχιστον τα αρχεία στα οποία επιτράπηκε η πρόσβαση στους διαδίκους. Άγνωστη παραμένει η τύχη των αρχείων που είχαν κατασχεθεί από τους εργασιακούς χώρους των δικαστικών πραγματογνωμόνων, δηλαδή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.