Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 μετράνε αντίστροφα για τις εξετάσεις καθώς μετά το πρόγραμμα των μαθημάτων προσανατολισμού ακολουθούν οι εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων. Οι εξετάσεις Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου και αφορούν υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ειδικά μαθήματα τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η εξέταση των Αγγλικών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 στις 10:00 π.μ., ενώ ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8:30 π.μ. και το Γραμμικό Σχέδιο την Πέμπτη 18 Ιουνίου επίσης στις 8:30 π.μ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Γερμανικά στις 8:30 π.μ., ενώ το Σάββατο 20 Ιουνίου θα διεξαχθεί το μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας στις 10:00 π.μ. Η συνέχεια των εξετάσεων περιλαμβάνει τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 8:30 π.μ., τα Γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 8:30 π.μ., τα Ιταλικά την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8:30 π.μ. και ολοκληρώνονται με τα Ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα εξεταστικά κέντρα εδώ