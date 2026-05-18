Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026, το πρόγραμμα των εξετάσεων και τα ωράρια που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας για χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής δοκιμασίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η «πρεμιέρα» των εξετάσεων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Μαθηματικών για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, καθώς και της Βιολογίας για τις Σπουδές Υγείας.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού τους. Οι Πανελλαδικές για τα βασικά μαθήματα ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Παράλληλα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dik2j0korodl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πανελλήνιες 2026: Η ώρα προσέλευσης και η ώρα αποχώρησης των υποψηφίων

Ένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως οι υποψήφιοι είναι τα αυστηρά ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης στα εξεταστικά κέντρα καθώς οι ώρες είναι προκαθορισμένες και τηρούνται απαρέγκλιτα τα χρονικά περιθώρια για να διατηρηθεί η αδιαβλητότητα των εξετάσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας η έναρξη των εξετάσεων για τις εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ορίζεται στις 8:30 με τους υποψηφίους να καλούνται να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Οι υποψήφιοι αφού προσέλθουν στις τάξεις και καθίσουν στα θρανία αναμένουν την κοινοποίηση των θεμάτων που υπολογίζεται γύρω στις 9:00.

Η ανακοίνωση των θεμάτων γίνεται επίσημα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας στις 10:00 το πρωί μέσα από την ιστοσελίδα του και ταυτόχρονα τα θέματα θα δημοσιεύονται και στο Dnews. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες ενώ όπως είναι προκαθορισμένο η δυνατή αποχώρηση των υποψηφίων είναι σε μία (1) ώρα μετά την ώρα της Έναρξης.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης διαφοροποιούνται κατά την εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων και των Μουσικών Μαθημάτων καθώς για ορισμένα μαθήματα εξ αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσέλθει στις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. Παράλληλα, αλλάζει και η διάρκεια εξέτασης στα μαθήματα Σχεδίου και στα Μουσικά καθώς προβλέπονται έξι ώρες για το Σχέδιο (Ελεύθερο και Γραμμικό), για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο ενώ για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευση του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Ο κίνδυνος μηδενισμού

Στην περίπτωση που κάποιος εξεταζόμενος δολιεύεται τις εξετάσεις ή δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των Επιτηρητών ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους, οι Επιτηρητές αφαιρούν το τετράδιο από τον υποψήφιο και ενημερώνουν αμέσως την Πρόεδρο της λυκειακής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος παραμένει εντός της αίθουσας μέχρι να αποφασίσει σχετικά η λυκειακή επιτροπή. Σε περίπτωση πολύ σοβαρής αδιαθεσίας/ ασθένειας κατά την ώρα της εξέτασης ειδοποιείτε τους Επιτηρητές και αυτοί με την σειρά τους την Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες (τέλος εξέτασης ή παραπομπή σε Επαναληπτικές Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα τον Σεπτέμβριο).