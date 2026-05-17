Από το διάβασμα στην επιτυχία, οι οδηγίες του Στράτου Στρατηγάκη για τους υποψηφίους στις Πανελλήνιες 2026 - Πώς να αποφύγετε τον πανικό και τα λάθη της τελευταίας στιγμής

Οι Πανελλήνιες 2026 δεν είναι απλώς μια δοκιμασία γνώσεων, αλλά μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί ψυχραιμία, αντοχή και σωστή διαχείριση του εαυτού. Κάθε χρόνο, χιλιάδες υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τα θέματα των εξετάσεων, αλλά και με το άγχος, την πίεση του χρόνου και την ανάγκη να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οδηγίες του μαθηματικού και εκπαιδευτικού αναλυτή Στράτου Στρατηγάκη λειτουργούν ως ένας πρακτικός οδηγός επιβίωσης και επιτυχίας, που βοηθά τους μαθητές να αποφύγουν τα συνηθισμένα λάθη και να φτάσουν στην εξέταση με καθαρό μυαλό και σωστή στρατηγική.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών των Πανελληνίων 2026, η βασική σας προτεραιότητα είναι να διατηρήσετε σταθερή συγκέντρωση και καθαρό μυαλό από τις 9:00 έως τις 12:00, ώστε να μπορέσετε να αποδώσετε στο μέγιστο σε κάθε τρίωρο διαγώνισμα. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο έχετε διαβάσει, αλλά κυρίως από το πόσο καλά μπορείτε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις σας εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή τονίζει ο κ. Στρατηγάκης. Η πνευματική διαύγεια, η ψυχραιμία και η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι τα στοιχεία που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα και, κατά συνέπεια, την εισαγωγή σας στη σχολή της επιλογής σας.

Η ψυχολογική κατάσταση ως βασικός παράγοντας επιτυχίας

Το άγχος στις εξετάσεις είναι απολύτως φυσιολογικό. Όλοι οι υποψήφιοι το βιώνουν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξή του, αλλά η υπερβολή του. Όταν το άγχος γίνεται έντονο, μπλοκάρει τη σκέψη, μειώνει τη μνήμη και δημιουργεί σύγχυση. Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι πρέπει να είναι σε συνεχή πίεση για να αποδώσουν. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο, η καθαρή σκέψη απαιτεί ηρεμία. Ο ψύχραιμος υποψήφιος θυμάται καλύτερα, οργανώνει καλύτερα τις απαντήσεις του και κάνει λιγότερα λάθη. Η εξέταση δεν είναι αγώνας πανικού, αλλά διαδικασία συγκέντρωσης.

Ύπνος και πνευματική απόδοση

Ένα από τα πιο σοβαρά λάθη των υποψηφίων είναι το ξενύχτι πριν από το μάθημα. Η λογική ότι «θα διαβάσω λίγο ακόμα για να κερδίσω κάτι» οδηγεί συνήθως στο αντίθετο αποτέλεσμα. Ο κουρασμένος εγκέφαλος κάνει περισσότερα λάθη, δυσκολεύεται να θυμηθεί βασικές πληροφορίες και δεν μπορεί να επεξεργαστεί σωστά τα δεδομένα των θεμάτων. Ο επαρκής ύπνος (7–8 ώρες) είναι απαραίτητος για σταθερότητα της σκέψης, καλύτερη μνήμη και λιγότερα «χαζά λάθη» κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο εγκέφαλος χρειάζεται ξεκούραση για να οργανώσει τις πληροφορίες που έχει ήδη αποθηκεύσει. Ακόμα και αν υπάρχει δυσκολία στον ύπνο λόγω άγχους, η παραμονή στο κρεβάτι σε ήρεμο περιβάλλον χωρίς οθόνες βοηθά σημαντικά στη χαλάρωση.

Διατροφή και φυσική κατάσταση

Η περίοδος των εξετάσεων δεν είναι κατάλληλη για αλλαγές στη διατροφή ή για πειραματισμούς. Οι υποψήφιοι πρέπει να συνεχίσουν να τρέφονται όπως συνήθως, αποφεύγοντας βαριά γεύματα το βράδυ που δυσκολεύουν τον ύπνο. Η υπερβολική κατανάλωση καφέ ή ενεργειακών ουσιών μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα και εξάντληση. Το σώμα δεν πρέπει να πιέζεται πέρα από τα όριά του, γιατί κάποια στιγμή η κόπωση θα εμφανιστεί, πιθανόν την πιο κρίσιμη στιγμή.Η φυσική κατάσταση πρέπει να υποστηρίζει τη σκέψη, όχι να την επιβαρύνει.

Το διάβασμα της τελευταίας στιγμής

Το διάβασμα τις τελευταίες ημέρες πρέπει να είναι καθαρά επαναληπτικό. Δεν είναι η στιγμή για να μάθει κανείς νέα κεφάλαια ή να «μπαλώσει κενά» με πανικό. Το άγχος δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι «δεν ξέρω τίποτα» κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η μνήμη δεν λειτουργεί καλά υπό πίεση, αλλά με ηρεμία και χρόνο επανέρχεται. Η ήρεμη επανάληψη, με έμφαση στα βασικά σημεία και στη συνολική εικόνα της ύλης, είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την αγχωτική αποστήθιση της τελευταίας στιγμής.

Το κινητό και η διάσπαση προσοχής

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διάσπασης προσοχής. Οι ειδοποιήσεις, τα κοινωνικά δίκτυα και η συνεχής εναλλαγή ερεθισμάτων μειώνουν τη συγκέντρωση και αυξάνουν την πνευματική κόπωση. Η σωστή τακτική είναι να απομακρύνεται το κινητό κατά τη διάρκεια του διαβάσματος και να χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η συνεχής χρήση του δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι «ξεκουράζει», αλλά στην πραγματικότητα αποσυντονίζει το μυαλό.

Η υγεία ως απόλυτη προτεραιότητα

Η υγεία των υποψηφίων πρέπει να προστατεύεται ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο. Μια ασθένεια ή ένας τραυματισμός μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εξέτασης και σε σημαντική επιβάρυνση για το μέλλον. Ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες χρειάζονται προσοχή. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ρίσκα ή υπερβολές. Ο στόχος είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Όπως τονίζει ο κ. Στρατηγάκης «Οι Επαναληπτικές Εξετάσεις έχουν πολύ δυσμενέστερους όρους και προσπαθήστε να τις αποφύγετε πάση θυσία. Κάποιοι υποψήφιοι που δεν γράφουν καλά σε ένα μάθημα σκέφτονται να προσποιηθούν τους άρρωστους και να πάνε στις Επαναληπτικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Αποφύγετέ το. Στις Επαναληπτικές Εξετάσεις τα θέματα είναι δυσκολότερα και για να εισαχθεί ο υποψήφιος πρέπει εκτός από την ΕΒΕ να πιάσει τη βάση του τμήματος και, επιπλέον, οι θέσεις που δίνονται είναι 1 για κάθε τμήμα (το 0,5% του αριθμού των εισακτέων). Οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Εξετάσεων δεν έχουν το δικαίωμα να δώσουν μηχανογραφικό με την κατηγορία του 10%.»

Ψυχική ισορροπία και περιβάλλον

Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογική κατάσταση του υποψηφίου. Οι εντάσεις, οι καβγάδες και οι συγκρούσεις πρέπει να αποφεύγονται, καθώς επιβαρύνουν την ήδη φορτισμένη κατάσταση. Η ηρεμία, η κατανόηση και η υποστήριξη είναι απαραίτητες. Ο υποψήφιος χρειάζεται ένα σταθερό περιβάλλον που δεν θα αυξάνει την πίεση αλλά θα τη μειώνει.

Στρατηγική μέσα στην εξέταση

Κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος, η στρατηγική έχει καθοριστική σημασία. Ο υποψήφιος πρέπει να ξεκινά από τα θέματα που γνωρίζει καλύτερα, ώστε να εξασφαλίσει γρήγορα μονάδες και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Δεν πρέπει να επιμένει υπερβολικά σε ένα δύσκολο ερώτημα. Αν κολλήσει, είναι προτιμότερο να το αφήσει προσωρινά και να επιστρέψει αργότερα, αν υπάρχει χρόνος. Η εμμονή σε ένα σημείο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εύκολων μονάδων από άλλα θέματα. Στόχος δεν είναι η απόλυτη τελειότητα σε ένα θέμα, αλλά η συγκέντρωση του μέγιστου δυνατού συνόλου μονάδων. Όπως σημειώνει «Διαβάστε προσεκτικά τα θέματα. Ξεκινήστε απ’ αυτά που γνωρίζετε καλύτερα. Όπως γνωρίζετε έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Το 4ο θέμα (στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα) λογικά θα είναι το δυσκολότερο. Μη ξεκινήσετε απ’ αυτό. Τώρα είστε κυνηγοί… μονάδων. Προσπαθείτε να συγκεντρώσετε τις περισσότερες δυνατές μονάδες από τις 100 που υπάρχουν στα θέματα. Δεν προσπαθείτε να φανείτε μάγκες λύνοντας το 4ο θέμα. Το 4ο θέμα σας δίνει 25 μονάδες, όσες και το πρώτο, που θεωρητικά είναι το ευκολότερο. Δεν έχει νόημα να λύσετε το 4ο και να χάσετε το πρώτο.»

Διαχείριση χρόνου και απόδοσης

Ο χρόνος είναι περιορισμένος και πολύτιμος. Η σωστή κατανομή του μπορεί να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συνεχή επίγνωση του χρόνου χωρίς όμως να πανικοβάλλεται. Η ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και προσοχής είναι το κλειδί. Η βιασύνη οδηγεί σε λάθη, αλλά και η υπερβολική αργοπορία σε απώλεια βαθμών. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη «να θυμάστε ότι έχετε περίπου 45 λεπτά για κάθε θέμα στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα. Αν «κολλήσετε» κάπου και ο χρόνος περνάει αφήστε το προς το παρόν. Θα επανέλθετε στο τέλος, αφού γράψετε όλα τα άλλα και θα εξαντλήσετε το χρόνο που απομένει σ’ αυτό. Πόσες φορές άκουσα υποψηφίους να λένε: «έχασα 2 ώρες στο ένα θέμα που δεν μπορούσα να λύσω και τελικά δεν πρόλαβα να γράψω κι αυτά που ήξερα». Συνήθως αυτά τα γραπτά βαθμολογούνται κάτω από τη βάση. Να είστε αναλυτικοί και επεξηγηματικοί στον τρόπο που γράφετε. Μη δημιουργήσετε την παραμικρή αμφιβολία στον διορθωτή για τις γνώσεις σας και τον αναγκάσετε να σας κόψει μονάδες. Γράψατε όσα θέματα γνωρίζατε, έχετε κουραστεί από την έντονη προσπάθεια, σκέφτεστε να δώσετε το γραπτό σας. Αν έχει μείνει λίγος χρόνος ξανακοιτάξτε το. Μπορεί με ένα δεύτερο «χτένισμα», να διορθώσετε κάποια μικρολάθη, που κοστίζουν σε μονάδες. Μπορεί να βελτιώσετε κάποια διατύπωση, να συμπληρώσετε κάποια έλλειψη. Εξαντλήστε το χρόνο. Δεν είναι μαγκιά να τελειώσεις γρήγορα. Μαγκιά είναι να γράψεις όσο καλύτερα μπορείς.»

Η στάση μετά την εξέταση

Μετά την παράδοση του γραπτού, η συζήτηση με άλλους υποψηφίους για τις απαντήσεις συχνά δημιουργεί άγχος και αμφιβολίες χωρίς λόγο. Κάθε εξέταση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή εμπειρία. Το σημαντικό είναι η προετοιμασία για το επόμενο μάθημα και όχι η ανακύκλωση του προηγούμενου. Ο απολογισμός γίνεται στο τέλος όλων των εξετάσεων. «Μη δείτε τις απαντήσεις του διαγωνίσματος. Η σύγκριση ανάμεσα σ’ αυτό που βλέπετε μπροστά σας και σε αυτό που θυμάστε ότι γράψατε είναι άνιση. Μπορεί να γεμίσετε αμφιβολίες γι’ αυτά που γράψατε και να πέσει το ηθικό σας. Μας ενδιαφέρει το επόμενο μάθημα και όχι το προηγούμενο.Δε γίνεται ένας μαθητής που έχει διαβάσει για 12 να γράψει 18. Γίνεται όμως να γράψει 9 ή 10 ακόμη και 12. Αν γράψετε 12 έχοντας διαβάσει για 12 έχετε πετύχει το μέγιστο δυνατό και έχετε πάει όσο καλύτερα γίνεται» καταλήγει ο κ. Στρατηγάκης.

