Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, οι Πανελλήνιες έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, με το Εθνικό Απολυτήριο να αποτελεί τη βασική αντιπρόταση.

Παραμονές Πανελληνίων 2026 και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια, τονίζοντας ότι ναι μεν το ισχύον σύστημα, ωστόσο έχει πλέον «αγγίξει τα όριά του», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν ευρύτερο επανασχεδιασμό του Λυκείου.

«Πρέπει να προχωρήσουμε με ευθύνη και συναίνεση στο νέο Λύκειο και στο Εθνικό απολυτήριο.»

Όπως σημείωσε η υπουργός, «οι Πανελλήνιες είναι ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο όμως έχει αγγίξει τα όριά του. Είμαστε η πολιτική ηγεσία που άνοιξε –και όχι τώρα και λόγω επικαιρότητας– το κεφάλαιο με τον εθνικό διάλογο για το νέο Λύκειο. Ο εθνικός διάλογος ξεκίνησε μήνες πριν και θα τελειώσει μήνες μετά. Με ενδιαφέρει η συζήτηση αυτή να έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και για τον λόγο αυτό συγκροτήθηκε η επιτροπή υπό τον πρύτανη κ. Σφακιανάκη με τη συμμετοχή πολλών ομάδων εργασίας. Δεν εστιάζουμε στο τέλος της διαδρομής και ποια θα είναι η εναλλακτική –εφόσον προταθεί– για τις Πανελλαδικές. Εγώ έχω εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελληνίων. Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που μας συνοδεύει χρόνια, έχει δοκιμαστεί, όμως από την άλλη αγγίζει τα όριά του».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις δεν θα επηρεάσουν τους μαθητές που βρίσκονται ήδη στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, καθώς στόχος είναι η ομαλή προσαρμογή σε ένα νέο πλαίσιο, χωρίς αιφνιδιασμούς.

