Τα δελτία εξεταζομένου αποτελούν προαπαιτούμενα αποδεικτικά της ταυτότητας των υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες 2026 καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Οι προετοιμασίες των Λυκείων ενόψει των Πανελληνίων 2026 συνεχίζονται με αδιάκοπο ρυθμό με τους διευθυντές των μονάδων να καλούνται με σχετική εγκύκλιο να μεριμνήσουν ώστε τις επόμενες μέρες να καθαρογραφεί, να εκτυπωθεί και να διανεμηθεί στους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το απαραίτητο Δελτίο Εξεταζομένου. Να σημειωθεί ότι οι φετινοί υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Δελτίο Εξεταζομένου Πανελληνίων 2026: Το προαπαιτούμενο έγγραφο για κάθε εξεταστική μέρα

Το Δελτίο Εξεταζομένου θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο (εκτός από το Εξεταστικό Κέντρο για τα πανελλαδικά μαθήματα) από το ΠΣ myschool. Με το Δελτίο Εξεταζομένου Πανελληνίων θα πρέπει να εφοδιαστούν από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ όλοι οι μαθητές και απόφοιτοι που δήλωσαν συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2026 .

Στο Δελτίο Εξεταζομένου εκτυπώνονται αυτόματα τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα. Στο Δελτίο Εξεταζομένου υπάρχει η ένδειξη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΚ) για τα πανελλαδικά μαθήματα, όπου θα αναγραφεί (είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ή Βαθμολογικό Κέντρο) για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε όλα τα Δελτία, αφού έχουν οριστεί τα Εξεταστικά Κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.

Στην ένδειξη ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα τυχόν ειδικά μαθήματα ή/και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν στην Αίτηση-Δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Για το/τα ΕΚ για το/τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα πρέπει να ενημερώσετε τους υποψηφίους αργότερα.

Για τους υποψηφίους που δήλωσαν ΜΟΝΟ/ή και τα 5 Μουσικά τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στο Δελτίο Εξεταζομένου θα αναγραφεί το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ και ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού. Στα ειδικά μαθήματα θα εμφανίζονται τα 2 μουσικά μαθήματα, Για τα ΕΚ για τα Μουσικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα πρέπει να ενημερώσετε τους υποψηφίους αργότερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε όλα τα Δελτία, αφού έχουν οριστεί τα Εξεταστικά Κέντρα.

Αφού εκτυπωθεί το Δελτίο εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη τα στοιχεία και η πίσω όψη τις οδηγίες), αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να πλαστικοποιηθεί και να χορηγηθεί στους υποψηφίους.

Τα δελτία εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος.