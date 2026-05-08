Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην ελληνική PISA τονίζοντας ότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας των μαθημάτων υποχωρεί έναντι των μεθόδων «πώς να πετύχεις στο τεστ».

Σε 4ωρη στάση εργασίας προχωρά η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων της ελληνικής PISA, στις 20 Μαΐου, εκφράζοντας την αντίθεσή της στις διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε περίπου 600 σχολεία της χώρας. Η στάση εργασίας αφορά το πρώτο τετράωρο του πρωινού προγράμματος και, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, αποτελεί μορφή αντίδρασης απέναντι στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, εκφράζοντας φόβους ότι το δημόσιο σχολείο μετατρέπεται σταδιακά σε «εξεταστικό κέντρο».

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για 5η συνεχόμενη χρονιά (υποτίθεται ότι το μέτρο, ως «απολύτως επιτυχημένο», θα τύγχανε γενικευμένης εφαρμογής από το 2023), πραγματοποιεί τις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε εφαρμογή του ν.4823/21. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 12256/ΓΔ4/02-02-2026 (Β’ 816) και το ΦΕΚ 1122 τ.Β’ (05.03.2026), ορίζονται 600 σχολεία (Δημοτικά και Γυμνάσια) από το Υπουργείο Παιδείας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, για τους μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 20 Μαΐου. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είχε τονίσει από την πρώτη χρονιά απόπειρας πραγματοποίησης των εξετάσεων ότι οι κυβερνώντες «επιδιώκουν να ενισχύσουν τον κοινωνικό ανταγωνισμό, τη λογική “όλοι εναντίον όλων”, με τα αποτελέσματα να ιεραρχούν μαθητές και σχολεία ανοίγοντας τον αντιδραστικό δρόμο για την γονεϊκή επιλογή σχολείων, μέσω της σύγκρισης» κάτι που παρουσιάζεται ως προνόμιο στους γονείς ενώ θα οδηγήσει σε υποβάθμιση σχολείων και επιλογή και μαθητών από τα σχολεία (κάτι που έχει ήδη συμβεί όπου εφαρμόστηκαν ανάλογα συστήματα επιβεβαιώνοντας, δυστυχώς, τους ολέθριους σχεδιασμούς που κρύβονται πίσω από το όλο εγχείρημα).

Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την εφαρμογή της «αξιολόγησης» μαθητών-εκπαιδευτικών-σχολικών μονάδων και επιχειρούν να αλλάξουν τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου μετατρέποντάς το σε ένα εξεταστικό κέντρο. Η αντίθεσή μας στην πραγματοποίηση των εξετάσεων δεν αποτελεί, όπως έχει επιχειρηθεί να παρουσιαστεί, ως μια «μάχη χαρακωμάτων, άρνησης του καινοτόμου» αλλά θέση προάσπισης της δημόσιας εκπαίδευσης και της ουσιαστικής μαθησιακής διαδικασίας μέσα στην τάξη.

Στις εξετάσεις «τύπου PISA» το περιεχόμενο της διδασκαλίας των μαθημάτων υποχωρεί έναντι των μεθόδων «πώς να πετύχεις στο τεστ». Εκπαιδευτικοί και μαθητές λειτουργούν όχι αναζητώντας το «γιατί» της ουσιαστικής μάθησης αλλά το «τι» και το «πώς» μιας κενής ουσίας «επιτυχίας».

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Τις έχει αναδείξει με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις της η Δ.Ο.Ε. και το εκπαιδευτικό κίνημα συνολικά. Δεν προσδοκά από τις εξετάσεις αυτές να μάθει το τι όφειλε να έχει ήδη πράξει. Της είναι γνωστή η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της σχολικής στέγης και των υποδομών, της μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, της κάλυψης των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς με μόνιμο προσωπικό ώστε να σταματήσει η αθλιότητα της αναπλήρωσης, η ολόπλευρη ενίσχυση όλων των δομών της ειδικής αγωγής, η πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για όλα τα σχολεία, τα πραγματικά, με βάση την παιδαγωγική επιστήμη, σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία. Ως Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο, τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με βάση τα παραπάνω: