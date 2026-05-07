Άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή των Λευκορώσων σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η ΔΟΕ ήρε όλους τους περιορισμούς για τους Λευκορώσους αθλητές, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή τους στις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά δεν πήρε την ίδια απόφαση και για τους Ρώσους.

Από το 2022 η σύσταση της ΔΟΕ ήταν ο αποκλεισμός των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών και αξιωματούχων από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η Ρωσία χρησιμοποίησε εδάφη της Λευκορωσίας για την εισβολή.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ δεν συνιστά πλέον περιορισμούς στη συμμετοχή των Λευκορώσων αθλητών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων, σε διοργανώσεις που διέπονται από διεθνείς ομοσπονδίες», ανέφερε η ανακοίνωση της ΔΟΕ.

«Η ΔΟΕ επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η συμμετοχή των αθλητών σε διεθνείς αγώνες δεν θα πρέπει να περιορίζεται από τις ενέργειες των κυβερνήσεών τους, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής σε πόλεμο ή σύγκρουση», σημειώνει η ανακοίνωση.

Πλέον, οι αθλητές από τη Λευκορωσία μπορούν να αγωνίζονται με τη σημαία τους και να ακούγεται ο εθνικός ύμνος τους. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού το 2024 και τους Χειμερινούς σε Μιλάνο- Κορτίνα φέτος, επετράπη η συμμετοχή λίγων Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών, μόνο σε ατομικά αθλήματα και ως ανεξάρτητοι, χωρίς τη σημαία τους.

«Όχι» για τους Ρώσους

Η άρση των περιορισμών δεν αφορά τους Ρώσους αθλητές, επεσήμανε η ΔΟΕ, αν και υπάρχουν εικασίες ότι θα μπορούσε να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση τους επόμενους μήνες.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρίνισε ότι είναι διαφορετική η κατάσταση που αφορά τις Ολυμπιακές Επιτροπές της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η δεύτερη «συμμορφώνεται με τον Ολυμπιακό Χάρτη».

Η επιτροπή νομικών υποθέσεων της ΔΟΕ συνεχίζει να εξετάζει το ζήτημα που αφορά στη Ρωσία. Όμως, η Εκτελεστική Επιτροπή «σημείωσε με ανησυχία» τις πρόσφατες πληροφορίες που οδήγησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ να ερευνήσει το ρωσικό σύστημα αντιντόπινγκ.