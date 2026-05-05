Οι δάσκαλοι διεκδικούν να μπει τέλος στο καθεστώς των υποχρεωτικών υπερωριών ζητώντας από το ΥΠΑΙΘΑ να καλυφθούν με προσλήψεις τα κενά.

Προτελευταίος σχολικός μήνας αυτός που διανύουμε με τους δασκάλους να ανακοινώνουν νέο γύρο καθημερινών πανελλαδικών στάσεων εργασίας σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία θέλοντας να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις υποχρεωτικές υπερωρίε.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΟΕ, οι στάσεις εργασίας θα εφαρμόζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και θα καλύπτουν συγκεκριμένες ώρες του ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας. Στόχος της κινητοποίησης είναι η ανάδειξη προβλημάτων που αφορούν τα κενά στα σχολεία, τις συνθήκες εργασίας και την ανάγκη για καλύτερη στελέχωση της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διεκδίκησης λύσεων που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα ενισχύουν το έργο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσής του υπ.αριθμ. 769 με ημερομηνία 21/11/25 και τίτλο «Για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να «καλυφθούν» με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών», αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 4/5/2026 έως τις 29/5/2026 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη.

Πώς θα γίνονται τα μαθήματα

Δεδομένης αυτής της απόφασης οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται κανονικά στα σχολεία καθημερινά ωστόσο διευκρινίζεται ότι η απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των μαθημάτων θα εξαρτάται από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν καθημερινά στις στάσεις εργασίας ενώ δεν αποκλείεται και πρόωρο σχόλασμα.