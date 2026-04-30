Μέσα από τις δημιουργίες των μαθητών των Ωνάσειων Σχολείων ξεδιπλώθηκε το ποιητικό σύμπαν του Κωνσταντίνου Καβάφη όπως αυτή επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη ματιά της νέας γενιάς.

Ανήμερα 29ης Απριλίου, γενέθλιας ημέρας αλλά και επετείου του θανάτου του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη τα Ωνάσεια Σχολεία διοργάνωσαν μια μαθητική εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του εμβληματικού ποιητή. Ξεπερνώντας τα όρια μιας τυπικής σχολικής δράσης, παρακολουθήσαμε μια ζωντανή πλατφόρμα έκφρασης, όπου οι μαθητές προσέγγισαν το έργο του Καβάφη όχι ως αντικείμενο μελέτης, αλλά ως αφετηρία δημιουργίας. Η ποίησή του, βαθιά υπαρξιακή, ιστορική και ταυτόχρονα προσωπική, αποτέλεσε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο οι μαθητές «έχτισαν» τις δικές τους αφηγήσεις, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και επαναπροσδιορίζοντας έννοιες όπως η ταυτότητα, η μνήμη, η πόλη και η ανθρώπινη εμπειρία.

Οι μαθητές (ξανα)διαβάζουν τον Καβάφη: Από την ανάγνωση στη δημιουργία

Το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη διακρίνεται για τη σπάνια ικανότητά του να γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, να αναζητά την ανθρώπινη ταυτότητα μέσα από την ιστορική εμπειρία και να μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε καθολικό στοχασμό. Αυτή ακριβώς η πολυσημία της καβαφικής ποίησης αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο κινήθηκαν οι μαθητικές δημιουργίες στο πλαίσιο των δράσεων των Ομίλων. Οι μαθητές δεν προσέγγισαν τα ποιήματα ως στατικά κείμενα προς αποστήθιση ή απλή ανάλυση, αλλά ως ζωντανούς οργανισμούς λόγου που επιδέχονται επανανοηματοδότηση μέσα από τη δική τους ματιά. Με αφετηρία το καβαφικό σύμπαν, επιχείρησαν να συνομιλήσουν δημιουργικά με τον ποιητή, αντλώντας θεματικά και αισθητικά στοιχεία και μεταφέροντάς τα στο σήμερα.

Μέσα από τη μελέτη του ύφους, της γλώσσας και των θεματικών του Καβάφη, αλλά και μέσα από τη συνάντησή τους με διαφορετικές μορφές τέχνης, οι μαθητές πέρασαν από την ανάλυση στη δημιουργία. Παρήγαγαν δικά τους ποιήματα και καλλιτεχνικά έργα, εμπνευσμένα από το καβαφικό πρότυπο, τα οποία ξεχώρισαν για την ωριμότητα του λόγου, τη στοχαστική τους διάσταση και τη θεματική τόλμη. Τα δημιουργικά projects τους ανέδειξαν όχι μόνο τη διαχρονικότητα της καβαφικής ποίησης, αλλά και τη δυναμική της εκπαιδευτικής διαδικασίας όταν αυτή μετατρέπεται σε πεδίο ελεύθερης έκφρασης, συνεργασίας και καλλιτεχνικής αναζήτησης.

Η ποίηση του Καβάφη μέσα από τα μάτια της Gen Z

Δύο κόσμοι φαινομενικά ασύμβατοι συναντήθηκαν και συνομιλήσαν, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα – μόνο γέφυρες. Οι μαθητές του ΔΗΜ.ΩΣ Λυκείου Περιστερίου δημιούργησαν με έμπνευση τον συμμαθητή τους και καραγκιοζοπαίκτη Αντώνη την παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης επιστρέφει στου Καβάφη το σχολείο». Μια ανατρεπτική δημιουργία όπου ο στοχαστικός λόγος του ποιητή συνάντησε τον λαϊκό χαρακτήρα του Καραγκιόζη σε μια πρωτότυπη καλλιτεχνική σύζευξη που «πάντρεψε» το χιούμορ με τον προβληματισμό και ανέδειξε τη διαχρονικότητα του ποιητή μέσα από μια απρόσμενη οπτική.

Στη συνέχεια, οι μαθητές του ΔΗΜ.ΩΣ Λυκείου Αχαρνών παρουσίασαν δύο βίντεο–podcasts, μέσα από τα οποία προσέγγισαν τη ζωή και το έργο του Καβάφη. Στο πρώτο μέρος, ανέδειξαν τον τόπο γέννησής του, το Νιχώρι του Βοσπόρου, και τα πρώτα του χρόνια, ενώ στο δεύτερο εστίασαν στα βιώματα και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την ποιητική του ταυτότητα. Μέσα από τη δική τους αφήγηση, ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις, οι μετακινήσεις και οι προσωπικές αναζητήσεις επηρέασαν το έργο του, προσφέροντας μια σύγχρονη ανάγνωση της καβαφικής διαδρομής.

Ιδιαίτερη απήχηση είχαν και οι δημιουργίες των μαθητών του Δημόσιου Ωνάσειου Γυμνασίου Αχαρνών που έγραψαν στίχους που κουβαλούν τον απόηχο του Καβάφη, αλλά αναπνέουν στον ρυθμό του σήμερα. Στίχους που μιλούν για τη μοναξιά, τον φόβο, τον πόλεμο, την ταυτότητα – για όλα όσα αλλάζουν μορφή, αλλά ποτέ δεν παύουν να υπάρχουν. Τα έργα τους ξεχώρισαν για τη ωριμότητα, τη γλωσσική ακρίβεια και τη συναισθηματική τους ένταση, αποδεικνύοντας ότι η ποίηση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μέσο έκφρασης ακόμη και σε νεαρή ηλικία. Συγκινητική ήταν η παρουσίαση της ποιητικής τριλογίας της μαθήτριας Αμίνας Θεώνης που μίλησε για τον πόλεμο, όχι ως έννοια, αλλά ως φόβο που εισβάλλει και διαταράσσει τον κόσμο ενός παιδιού.

Το Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Κολωνού παρουσίασε ένα ιδιαίτερο project που συνδύαζε φωτογραφία και δημιουργική γραφή. Η πόλη του Καβάφη μετατράπηκε σε σύγχρονο βιωματικό χώρο, σε έναν συμβολικό καθρέφτη όπου ο κάθε μαθητής αναζήτησε στοιχεία της δικής του ταυτότητας. Οι μαθητές αποτύπωσαν εικόνες από τη γειτονιά τους και τις «έντυσαν» με σκέψεις εμπνευσμένες από την καβαφική γλώσσα, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Μέσα από φράσεις όπως «Δεν βλέπω την πόλη, βλέπω εμένα», «το σπίτι σαν να με νιώθει» και «Οι τοίχοι με πνίγουν», ανέδειξαν τη διαχρονική έννοια της πόλης ως εσωτερικού τοπίου, επαναφέροντας με σύγχρονο τρόπο ένα από τα πιο εμβληματικά μοτίβα του Καβάφη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμβολή του ομίλου ψυχολογίας Teen Talk του ΔΗΜ.Ω.Σ Γυμνασίου Κολωνού, που παρουσίασε μια βιωματική δράση με αφορμή το ποίημα «Πόλις». Μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο και απαγγελίες, οι μαθητές προσέγγισαν την ποίηση ως προσωπική εμπειρία, ως κάτι που συνδέεται άμεσα με τη ζωή, τις επιλογές και την αυτογνωσία. Όλη η παρουσίαση που ξεδιπλώθηκε στον φιλόξενο χώρο της Onassis Mandra επιβεβαίωσε ότι όταν η εκπαίδευση επενδύει στη δημιουργικότητα και στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, μπορεί να διαμορφώσει μαθητές που δεν αναπαράγουν απλώς τη γνώση, αλλά τη μετασχηματίζουν σε δημιουργία, δίνοντας νέο νόημα στην παιδεία του σήμερα.

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία των Ομίλων

Στο επίκεντρο της παιδαγωγικής προσέγγισης των Ομίλων τοποθετείται η συστηματική καλλιέργεια της αυτενέργειας και της ενεργού συμμετοχής του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. Η γνώση δεν αντιμετωπίζεται ως στατικό περιεχόμενο, αλλά ως μια δυναμική και ανοιχτή διαδικασία διερεύνησης, μέσα στην οποία ο μαθητής καλείται να αναλάβει πρωτοβουλία, να πειραματιστεί, να συνεργαστεί και να οικοδομήσει τη δική του σχέση με τη μάθηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές οδηγούνται σε μια πιο ολιστική αντίληψη της μάθησης, όπου η θεωρία συνδέεται με την πράξη και η σκέψη με τη δημιουργία.

Η Στέλλα Τάτση, Διευθύντρια Υποτροφιών και Πρωτοβουλιών Παιδείας του Ιδρύματος Ωνάση σημείωσε: «Στόχος των ΔΗΜ.Ω.Σ είναι να καλλιεργούν μαθητές που δημιουργούν με ελευθερία, εκφράζουν την άποψή τους με αυτοπεποίθηση και μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, να οραματίζονται και να επιχειρούν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από τη δική τους ματιά. Η πολυφωνία και η πολυσυλλεκτικότητα στις προσεγγίσεις της ποίησης του Καβάφη που μας παρουσίασαν σήμερα τα παιδιά επιβεβαιώνει έμπρακτα αυτή την κατεύθυνση και αναδεικνύει τη συστηματική δουλειά που γίνεται στους Ομίλους που λειτουργούν συμπληρωματικά προς το ωρολόγιο πρόγραμμα. Με τη συμβολή εκπαιδευτικών και ψυχολόγων και τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση, ενισχύουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για τον πολίτη του 21ου αιώνα. Κεντρικός μας στόχος είναι ένα σχολείο που προσφέρει όχι μόνο μόρφωση, αλλά ουσιαστική παιδεία, καλλιεργώντας ολοκληρωμένους ανθρώπους, έτοιμους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία».