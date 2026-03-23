Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές που επιθυμούν να γίνουν μέρος της κοινότητας των 20 Ωνασείων Σχολείων, η διαδικασία των αιτήσεων και η φιλοσοφία του Δικτύου των ΔΗΜ.Ω.Σ.

Έως τις 26 Μαρτίου στις 13:00 το μεσημέρι μαθητές σε όλη τη χώρα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση στα 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και να γίνουν μέρος μιας νέας εκπαιδευτικής εμπειρίας υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής που θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Απριλίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es. Παράλληλα, οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν δωρεάν και αποτελεσματικά για τις εισαγωγικές εξετάσεις μέσα από τα ενδεικτικά θέματα και τα βιντεομαθήματα που είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο και στο Ψηφιακό Φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου και ήδη το ενδιαφέρον καταγράφεται αυξημένο. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής στα Ωνάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από γονείς ή κηδεμόνες με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ η πλατφόρμα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες, το ισχύον νομικό πλαίσιο και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής.

Στις 26 Απριλίου οι εξετάσεις εισαγωγής στα Ωνάσεια Σχολεία

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Το νέο πρόσωπο του δημόσιου σχολείου

Τα Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ) ανοίγουν έναν νέο ορίζοντα στη δημόσια εκπαίδευση, συνδυάζοντας μάθηση, καινοτομία και κοινωνική διάσταση. Πρόκειται για σχολεία που στοχεύουν όχι μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά στη διαμόρφωση μαθητών ικανών να σκέφτονται κριτικά, να δημιουργούν και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί ως χώρος όπου η μάθηση γίνεται βιωματική, πολυδιάστατη και εμπλουτισμένη, ενισχύοντας τις ατομικές δεξιότητες και τα προσωπικά ενδιαφέροντα κάθε μαθητή. Εξάλλου οι εξετάσεις εισαγωγής για τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου δίνουν έμφαση κυρίως στις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο και δεν αξιολογούν μόνο τις γνώσεις τους.

Η φιλοσοφία των ΔΗΜ.Ω.Σ. στηρίζεται στην αντίληψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να συνδυάζει τη γνώση με την ικανότητα εφαρμογής, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. Οι μαθητές πέρα από τα μαθήματα, συμμετέχουν δωρεάν σε Όμιλους και Σύνολα, που καλύπτουν τις Ανθρωπιστικές, Θετικές και Κοινωνικές Επιστήμες, τις Καλές Τέχνες, τον Αθλητισμό και την Ψηφιακή Παιδεία. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, καλλιεργούνται δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η υπευθυνότητα. Κάθε όμιλος γίνεται ένα μικρό εργαστήριο μάθησης, όπου οι μαθητές μαθαίνουν να συνθέτουν ιδέες, να δοκιμάζουν λύσεις και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες.

Όπως έχει δηλώσει και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου «Στόχος μας, πάντα σε συνεργασία με την Πολιτεία, είναι να προσφέρουμε ένα σύγχρονο, αναβαθμισμένο σε υποδομές και πρόγραμμα σχολείο. Πάνω απ’ όλα, φτιάχνουμε το σχολείο που θα αγαπηθεί από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και, κυρίως, τους μαθητές του.».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcza91r27zz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η εκπαίδευση στα ΔΗΜ.Ω.Σ. δεν περιορίζεται στη διδασκαλία θεωρίας. Στόχος είναι να προετοιμάσει μαθητές που μπορούν να σκέφτονται ανεξάρτητα, να αναγνωρίζουν σχέσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις με κριτήριο τη γνώση και την εμπειρία. Η καινοτομία και η τεχνολογία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ψηφιακά εργαλεία που τους δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουν τη μάθηση με τη σύγχρονη πραγματικότητα, προετοιμάζοντάς τους για τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας του μέλλοντος.

Μια άλλη κεντρική διάσταση των ΔΗΜ.Ω.Σ. είναι η κοινωνική ένταξη και η ισότητα ευκαιριών. Τα σχολεία αυτά δημιουργούν πλαίσιο όπου κάθε μαθητής μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, ανεξάρτητα από κοινωνικό ή οικονομικό υπόβαθρο. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε η εκπαίδευση να είναι προσβάσιμη και ισότιμη για όλους. Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. λειτουργούν με συμπεριληπτικό χαρακτήρα, παρέχοντας υποστήριξη σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω τμημάτων ένταξης, και τοποθετούνται σε αυτά εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία. Παρέχεται καθοδήγηση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ προσφέρεται και ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη υποστήριξη για την προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες, αλλά και για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις τάξεις.

Το σχολείο γίνεται ένας χώρος όπου η γνώση συνεργάζεται με την εμπειρία, η δημιουργικότητα με την κριτική σκέψη και η ατομική ανάπτυξη με τη συλλογική δράση. Μέσα από αυτή την ισορροπία, η εκπαίδευση δεν είναι μόνο στόχος, αλλά διαδρομή ανάπτυξης και ανακάλυψης. Τα Ωνάσεια Σχολεία συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία και κοινωνική διάσταση, δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που εμπνέει, καλλιεργεί και διαμορφώνει το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης. Είναι σχολεία όπου η μάθηση αποκτά νόημα, η γνώση γίνεται εργαλείο και η εμπειρία μορφώνει τη νέα γενιά μαθητών, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο με δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση.

Ωνάσεια Σχολεία: 20 δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια επενδύουν στο νέο εκπαιδευτικό μοντέλο

Τα πρώτα δώδεκα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (6 Γυμνάσια και 6 Γενικά Λύκεια) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο του 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, αποτελώντας ήδη δυναμικά κύτταρα γνώσης, δημιουργικότητας και εξωστρέφειας για τις τοπικές κοινωνίες. Από τον Σεπτέμβριο του 2026, το δίκτυο διευρύνεται με οκτώ νέες σχολικές μονάδες –τέσσερα Γυμνάσια και τέσσερα Γενικά Λύκεια– στο Αιγάλεω, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο και στον Πύργο. Μαζί, οι 20 σχολικές μονάδες του δικτύου των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.) θα υποδεχθούν τους μαθητές που θα επιλεγούν μέσα από τη φετινή διαδικασία εισαγωγής, συγκροτώντας μια νέα κοινότητα μάθησης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcru0te3rm95?integrationId=40599y14juihe6ly}