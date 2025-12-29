Αναδιάρθρωση στο σχολικό δίκτυο των Ωνάσειων, ποια σχολεία απεντάχθηκαν και ποια επιλέχθηκαν στη θέση τους.

Αλλαγές στο Δίκτυο των Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.) φέρνει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 7005/23.12.2025, προβλέποντας την απένταξη σχολικών μονάδων που δεν λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026, αλλά και την ένταξη νέων σχολείων που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους ως Ωνάσεια από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Συγκεκριμένα, εκτός Δικτύου τίθενται σχολικές μονάδες που, αν και είχαν προβλεφθεί στο αρχικό πλαίσιο του ν. 5174/2025, δεν λειτούργησαν ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών. Πρόκειται για το 15ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αθηνών και το 15ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αθηνών στην Κυψέλη, το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Περάματος και το 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Περάματος, το 6ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ευόσμου και το 6ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς και το 6ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες παύουν πλέον να εντάσσονται στο πρόγραμμα των ΔΗΜ.Ω.Σ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε νέες εντάξεις σχολείων στο Δίκτυο, με έναρξη λειτουργίας από το σχολικό έτος 2026-2027. Στην Αττική εντάσσονται το 7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αιγάλεω και το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω, στο Νότιο Αιγαίο το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ρόδου, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ηλεία εντάσσονται το 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Πύργου και το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πύργου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη γίνεται και για τη σύνδεση των σχολικών μονάδων, ώστε να λειτουργούν ως ενιαίες εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο των Ωνασείων σχολείων. Έτσι, το 7ο Γυμνάσιο Αιγάλεω συνδέεται με το 3ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω, το 1ο Γυμνάσιο Ρόδου με το αντίστοιχο Γενικό Λύκειο Ρόδου, ενώ αντίστοιχη σύνδεση προβλέπεται και για τα σχολεία του Πύργου Ηλείας.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση και επέκταση του Δικτύου των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, συνδεδεμένων εκπαιδευτικών δομών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες θα λειτουργούν με ενιαίο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό προσανατολισμό από τη σχολική χρονιά 2026-2027.