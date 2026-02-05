Η διοίκηση της CENTRIC εκτιμά ότι το έργο σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή σελίδα για τον Όμιλο και αναμένεται να συμβάλει θετικά στα οικονομικά του αποτελέσματα, ενώ εκφράζεται η προσδοκία ότι η συνεργασία με την TEN BRINKE θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση και άλλων παρόμοιων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο μέλλον.

Την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την TEN BRINKE Hellas ανακοίνωσε η CENTRIC Συμμετοχών ΑΕ, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη σημαντικού οικιστικού έργου στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Η TEN BRINKE Hellas ανήκει στον πολυεθνικό Όμιλο TEN BRINKE και διαθέτει μακρά εμπειρία στην κατασκευή και ανάπτυξη εμπορικών, βιομηχανικών και οικιστικών ακινήτων.

Η συνεργασία αφορά την απόκτηση και ανάπτυξη των οικοπέδων Α-Π2.17 και Α-Π2.18, συνολικής επιφάνειας 20.897 τ.μ. και συνολικής μέγιστης οικοδομήσιμης επιφάνειας 15.673 τ.μ., τα οποία εντάσσονται στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Το επενδυτικό έργο θα υλοποιηθεί από τη NELLENCO Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε., 100% θυγατρική της TEN BRINKE, μετά την αποδοχή από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε.» της σχετικής δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση των οικοπέδων.

Το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά των οικοπέδων ανέρχεται σε 41,5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος απόκτησης, συμπεριλαμβανομένων φόρων και εξόδων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CENTRIC, άμεσα ή μέσω θυγατρικής της, θα αποκτήσει συμμετοχή 50% στη NELLENCO έναντι τιμήματος 12.500 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των μερών.

Το επενδυτικό έργο θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη αφορά την απόκτηση των οικοπέδων, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί κατά περίπου 80% μέσω τραπεζικού δανεισμού και κατά 20% μέσω ιδίων κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της σχετικής συμβατικής τεκμηρίωσης. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την ανέγερση κατοικιών, με εκτιμώμενο κατασκευαστικό κόστος περίπου 55 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό με τραπεζική χρηματοδότηση. Η κατασκευαστική περίοδος υπολογίζεται σε περίπου τρία έτη από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Η τρίτη φάση αφορά τη διάθεση των κατοικιών στην αγορά.

Παράλληλα, η LAMDA Development S.A. ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τη NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN BRINKE Hellas, για την πώληση των δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση Α-Π2. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα 2.650 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο οικοδομήσιμης επιφάνειας, με τη συναλλαγή να τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και υπογραφής των σχετικών συμβατικών κειμένων.