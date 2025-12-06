Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (6/12) σε εργοτάξιο στο Ελληνικό, όταν εργάτης έπεσε από το δεύτερο όροφο της οικοδομής, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, τα δυστυχήματα είναι συχνά στο εργοτάξιο, με το Σωματείο Ελληνικού να καλεί σε αγωνιστική ετοιμότητα τους εργαζόμενους, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την ομοσπονδία των οικοδόμων, σε απεργία που έχει προγραμματιστεί για τις 10/12.

Η ανακοίνωση της Lamda

H LAMDA Development ενημερώνει ότι σήμερα το μεσημέρι, 6 Δεκεμβρίου 2025, σημειώθηκε δυστύχημα σε εργοτάξιο του Ελληνικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη.

Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. H LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους.

Εκφράζουμε την βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development.

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων.