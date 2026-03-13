Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, μόλις αναρτηθούν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Θέμα ημερών, πιθανότατα και ωρών, είναι η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026 συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, με δυνατότητα εξόφλησης σε 12 δόσεις, αρχής γενομένης από τα τέλη Μαρτίου και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχει και η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής μέχρι το τέλος του μήνα, ωστόσο δεν προβλέπεται κάποια έκπτωση.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, μόλις αναρτηθούν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι να ακολουθήσουν τη διαδρομή «Εφαρμογές» και να κάνουν κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς εφαρμογές».

Από εκεί και μετά πρέπει να κάνουν κλικ στην ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Θα χρειαστούν στη συνέχεια τους κωδικούς TaxisΝet, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να επιλέγουν το έτος 2026 και να ανοίγουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026, προκειμένου να δουν τι ποσό θα πληρώσουν. Για να το εκτυπώσουν, κάνουν κλικ στο κάτω μέρος του μενού, επιλέγοντας: «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2025 (σε αρχείο.pdf)».

Ο ΕΝΦΙΑ πάντως έρχεται σε μια περίοδο που σημειώνονται τεράστιες ανατιμήσεις στην αγορά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.