Ξεκινά τις επόμενες ημέρες, ίσως και ώρες η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026, τα οποία αφορούν περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν το ποσό που τους αναλογεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Θέμα χρόνου είναι πλέον η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026 για περίπου 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς η ΑΑΔΕ θέλει να προλάβει την έκδοση εκκαθαριστικών πριν ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά θα είναι εφικτή μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

Οι υπόχρεοι επιλέγουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» και στη συνέχεια με την χρήση κωδικών Taxis επιλέγουν το έτος 2025 και ανοίγουν το εκκαθαριστικό τους.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει εφάπαξ μέχρι το τέλος Μαρτίου ή και σε 12 δόσεις.

Σε αυτή την περίπτωση η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του Μαρτίου και η τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2026.

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμίσθωσαν τα «κλειστά» τους σπίτια.

Βασική προϋπόθεση είναι να ήταν κλειστά για τουλάχιστον 3 χρόνια και να συμπληρώσουν τους κωδικούς 64 και 65 στο έντυπο Ε2.

Αυτό σημαίνει πως όσοι ιδιοκτήτης από 8 Σεπτεμβρίου 2024 και μετά άνοιξαν τα σπίτια τους θα έχουν απαλλαγή φόρου για το τελευταίο 3μηνο του 2024.

Αν ένα ακίνητο παρέμεινε κενό αυτό το διάστημα, θα πρέπει να δηλωθεί με την αναφορά της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

Παράλληλα, πλήρη απαλλαγή δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μετέτρεψαν σε μακροχρόνιες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Για εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι σχετικοί κωδικοί στη στήλη 17 του Ε2 θα είναι προ συμπληρωμένοι από την ΑΑΔΕ.

Δυσάρεστες εκπλήξεις περιμένουν όσους απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα μέσα στο 2025, όπως πλήρη ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία, αλλά και όσους τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόρος αυξάνεται λόγω της διεύρυνσης της φορολογητέας περιουσίας.