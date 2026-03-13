Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις απόδοσης, δεν υπάρχουν μπόνους.

Το να έχει κάποιος εργασία, βοηθά στο να είναι απασχολημένος συνεχώς με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναρωτηθεί για πράγματα όπως ποιος είσαι όταν κανείς δεν σε παρακολουθεί και τι θα δημιουργούσες αν η αποτυχία δεν είχε σημασία.

«Παλιά, αυτές οι σκέψεις περνούσαν από το μυαλό αλλά θάβονταν κάτω από προθεσμίες και αξιολογήσεις απόδοσης», αναφέρει ο Φάρλεϊ.

«Τρία χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση, ξυπνάω στις 5:45 π.μ. χωρίς ξυπνητήρι — μια συνήθεια που δύσκολα ξεπερνιέται. Αλλά το πιο παράξενο είναι να κάθομαι στο τραπέζι της κουζίνας μου με ένα φλιτζάνι καφέ και να συνειδητοποιώ ότι κάθε λεπτό της ημέρας μου ανήκει. Καμία συνάντηση, καμία αναφορά, κανένα αφεντικό να ευχαριστήσω.

Η απεριόριστη επιλογή είναι και δώρο και βάρος. Όταν μπορείς να κάνεις τα πάντα, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Τους πρώτους έξι μήνες προσπάθησα να αναδημιουργήσω τη δομή που μου έλειπε, φτιάχνοντας περίπλοκα προγράμματα για κάθε μέρα. Δευτέρα ψώνια, Τετάρτη μεσημεριανό με πρώην συναδέλφους, Παρασκευή δουλειά στην αυλή. Ουσιαστικά έγινα ο διευθυντής του εαυτού μου.

Και τότε συνάντησα έναν ξένο στον καθρέφτη. Μετά από 35 χρόνια συνεχούς εργασίας, ανακάλυψα ότι είχα γίνει η δουλειά μου.

Η προσωπικότητά μου είχε διαμορφωθεί γύρω από την πολιτική του γραφείου και τις επαγγελματικές προσδοκίες. Τώρα, χωρίς αυτή τη δομή, συνάντησα τον άνθρωπο που δεν είχα κοιτάξει ποτέ πραγματικά — και ανακάλυψα ότι μισούσα το γκολφ, ενώ η αληθινή μου επιθυμία ήταν να γράφω. Αληθινά γράμματα, ιστορίες, παρατηρήσεις για τη ζωή.

Το να ξεκινάς κάτι καινούργιο στα 65 είναι τρομακτικό. Μπαίνεις σε έναν κόσμο όπου όλοι οι άλλοι έχουν προβάδισμα 40 χρόνων. Αλλά υπάρχει κάτι όμορφο σε αυτό: έχεις ήδη ντραπεί, έχεις αποτύχει, έχεις κάνει λάθη — και έτσι, όταν ένας νεότερος σου υπονοεί ότι ο διάλογός σου ακούγεται άκαμπτος, απλώς γνέφεις και προχωράς.

Η ελευθερία να αποτυγχάνεις χωρίς συνέπειες είναι μεθυστική. Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις απόδοσης, δεν υπάρχουν μπόνους. Μόνο εσύ, η σελίδα και η πιθανότητα να γίνεσαι λίγο καλύτερος κάθε μέρα